الكشف عن أول أيام شهر رمضان في الدول الإسلامية

03:49 م | السبت 18 أبريل 2020
الكشف عن أول أيام شهر رمضان في الدول الإسلامية

الكشف عن أول أيام شهر رمضان في الدول الإسلامية

كتب: (وكالات)

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توقع مركز الفلك الدولي أن يكون يوم الجمعة المقبل الموافق 24 أبريل، بداية شهر رمضان في معظم الدول الإسلامية، وذلك نتيجة إمكانية رؤية الهلال من أجزاء من العالم يوم الخميس المقبل، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخباربة الروسية.

وأوضح المركز في بيان، أن شهر شعبان بدأ الخميس 26 مارس الماضي، لذلك ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان يوم الخميس 29 شعبان 1441هـ الموافق 23 أبريل.

ومن هذه الدول إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وباكستان وإيران وسلطنة عمان والإمارات والسعودية والأردن وسوريا وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا، ومعظم الدول الإسلامية غير العربية في أفريقيا.

في حين أن هناك دولا قليلة بدأت شهر شعبان يوم الأربعاء 25 مارس الماضي، لذلك سترى هذه الدول هلال شهر رمضان يوم الأربعاء 22 أبريل الجاري، ومنها العراق ومصر وتركيا وتونس.

وتوقّع المركز أن يكون وضع الهلال يوم الخميس 23 أبريل في بعض المدن العربية والإسلامية، علما بأن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس ستكون كما يلي:

- جاكرتا: يغيب القمر بعد 18 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 10 ساعات و10 دقائق.

- أبو ظبي: يغيب القمر بعد 20 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13 ساعة و43 دقيقة.

- مكة المكرمة: يغيب القمر بعد 23 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و31 دقيقة.

- عمّان: يغيب القمر بعد 22 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و47 دقيقة.

- القاهرة: يغيب القمر بعد 23 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و57 دقيقة.

- الرباط: يغيب القمر بعد 28 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16 ساعة و53 دقيقة.

- الخرطوم: يغيب القمر بعد 24 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و52 دقيقة.

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