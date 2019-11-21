من فيروز إلى فيفي عبده.. ميريهان حسين "أستاذة تقليد"

03:27 م | السبت 18 أبريل 2020
ميريهان حسين والتقليد

ميريهان حسين والتقليد

كتب: رحاب عبدالراضي

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ميريهان حسين: "النداهة ندهتني وعملت تيك توك"

ميريهان حسين: "النداهة ندهتني وعملت تيك توك"

يعرف عنها حبها للتقليد ففي كل مناسبة أو لقاء تلفزيوني يطلب منها تقليد أحد الفنانين، لتنفذ الفنانة ميريهان حسين، ذلك وسط إشادة الكثيرين، مشيرة إلى إنّها تستطيع تقليد العديد من النجوم والنجمات، إذ أنّ موهبة التقليد عرفت بها في بداية ظهوره في برنامج "ستار أكاديمي"، حيث لم تكتفِ بتقليد الأصوات فقط بل قلّدت أيضاً إطلالات النجمات من حيث الملابس أيضا.

وفي الساعات القليلة الماضية أشعلت ميريهان حسين السوشيال ميديا، بفيديو جسدت فيه شخصية الفنانة فيفي عبده في مسرحية "حزمني يا".

وارتدت ميريهان "عباءة" بيضاء، وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلا على كتفها، ورقصت على إحدى الأغنيات التي رقصت عليها فيفي عبده، في المسرحية، لتلقى إشادة الكثيرين من متابعيها الذين وصفوها بـ"الرهيبة".

ويبدو أن ميريهان حسين قررت استغلال فترة "الحجر المنزلي" في تقليد بعض الشخصيات العامة المعروفة، حيث أنشأت قناة خاصة على "اليوتيوب" من أجل نشر فيديوهات التقليد.

ميريهان حسين تقلد فيفي عبده

ميريهان تقلد منى زكي

وحرصت الفنانة ميريهان حسين على اقتحام تطبيق تيك توك، بعدة فيديوهات طريفة منها تقليدها لمنى زكي في مسرحية "كده أوكيه"، معلقة: "أنا النداهة ندهتني وعملت تيك توك، حاسة إني رجعت ستار أكاديمي هي رجاصة؟" وأشارت إلى حساب الفنانة منى زكي.

وتفاعلت معها الفنانة منى زكي معبرة عن إعجابها بتقليدها لها معلقة: "لذاذة بس".

ميرهان تقلد فيروز

وفي عيد ميلاد الفنانة فيروز ال84، نشرت ميريهان مجموعة فيديوهات من بينها فيديو وهي تحوّل وجهها إلى وجه فيروز مستعينة بالمكياج، وهو ما حصد الكثير من المشاهدات ولقى إعجاب الكثير من رواد "إنستجرام".

وعلقت ميريهان على الفيديو "كل سنة وانتي عشقي بالصيف و بالشيتي .. و بالربيع و الخريف".

ميريهان تقلد أصالة وسميرة وإليسا وهيفاء من خلال "بنت الجيران"

وخلال استضافتها في برنامج "كلام ستات" على شاشة "dmc"،  قلّدت ميرهان الفنانات أصالة وإليسا وسميرة سعيد، ولذلك خلال غنائها لمهرجان «بنت الجيران».

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