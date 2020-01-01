مع احتفالات عيد القيامة وسبت النور.. المسيح والعذراء يظهران بالسماء

يحتفل الأقباط في جميع أنحاء العالم اليوم، بسبت النور وغدا تبدأ احتفالات عيد القيامة، وتأتي الاحتفالات هذا العام في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها دول العالم للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره، على أن تقام الاحتفالات دون مصليين.

ويشهد الأقباط ما يعرف بـ"معجزة النار المقدسة" في كنيسة القيامة بالقدس، وحسب المعتقد المسيحي، بنيت على قبر المسيح، وهي الكنيسة التي ثّقت فيها لأول مرة عام 1106 ميلادية، ما عُرف بمعجزة "النار المقدسة"، والتي تحدث بحسب الاعتقاد المسيحي سنويا، بأن يدخل بطريرك أورشليم وحده إلى قبر المسيح بعد أن يجرى فحصه جيدا من قبل السلطات الإسرائيلية، للتأكد من أنه لا يحمل أي مادة أو وسيلة لإشعال النار، كما يتم فحص القبر أيضا قبل هذا الحدث ويضع ختم من العسل الممزوج بالشمع على باب القبر، ويحضر المصلون الحدث مرددين "كيرياليسون"، وتعني باليونانية "يا رب ارحم"، ثم بعد ذلك تنزل النار المقدسة على 33 شمعة بيضاء في رزمة واحدة، تدل الشعلة على أن المسيح قام وهزم الموت، وهذه النار لا تصيب أحد بأذى فيصورون الحاضرين أنفسهم وهم يقربون النار على وجوههم وأياديهم عالمين بأنها لن تصيبهم بأذى.

والتقط البعض صورا لتجلي صورة العذراء في السماء والمسيح في العصر الحديث، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية وموقع "فوكس نيوز" الأمريكي.

وتستعرض "الوطن" فيما يلي عدد من الصور التي زعم أصحابها أنها تمثل صور للمسيح أو تجلي للعذراء في السماء.

سحابة ذو شكل ملائكي

أثارت صورة التقطتها سيدة بريطانية لسحابة في السماء دهشة الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أن الصورة تبدو كما أنها لـ"المسيح".

والتقطت كارولين هوثورن، البالغة من العمر 42 عاما، صورة لسحابة ذات شكل ملائكي، لونها رمادي وتحتوي على خطوط بيضاء، ورغم أنها تبدو للوهلة الأولى وكأنها إعصار، إلا أنه بعد التدقيق تشبه للناظرين ملاكا مفرود الذراعين، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وعرضت السيدة الأربعينية الصورة على أصدقائها والذين أجمعوا على أنها إما تشبه "المسيح" أو "الملاك".

ملاك مفرود الجناحين

وفي شهر مايو العام الماضي التقطت البرازيلية مارييلا رومانو، صورة لسحابة مماثلة تشبه "المسيح"، وكانت السحابة تشبه ملاكا مفرود الجناحين، بولاية فيرجينيا الأمريكية.

وأظهرت الصورة السحابة وهي على شكل ملاك ويرتدي تاجا وله جناحين.

ونشرت "مارييلا"، الصورة على سائل التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها قائلة: "الرب قريبًا لنا جميعًا ويجب أن نكون مستعدين"، وفقا لموقع "فوكس 29" الأمريكي.

وقارن رواد السوشيال ميديا، الصورة، بتمثال المسيح المخلص في ريو دي جانيرو، الواقع على بعد أقل من 3000 ميل في البرازيل.

سحابة تضيئها الشمس

وفي مارس، العام الماضي، تم التقاط صورة مماثلة من قبل الإيطالي "أليردو لو بروتو"، والذي التقط صورة سحابة تضيئها الشمس، ظهرت وكأنها ملاك، وفقا لموقع "فوكس" الأمريكي.

العذراء مريم في السماء

التقط فتاة أرجنتينة مساء يوم الأربعاء، 25 مارس الماضي، صورة للسماء بعد تساقط قطرات من الأمطار بمدينة سان كارلوس، لتنشأ السحب شكل السيدة مريم العذراء في السماء المحيطة بالشمس بعد ظهور قوس قزح، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل بالأرجنتين صورة السحابة وزعموا أنها للسيدة مريم، وشكروها أنها تحميهم من فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في إصابة أكثر من 2500 شخص.

وقالت سوزي خيمينز ، إحدى مستخدمي مواقع التواصل بالأرجنتين، "شكرا لحمايتنا ورحمتك بالناس"، وتعد سان كارلوس واحدة من أقدم المدن المسيحية بالمقاطعة.