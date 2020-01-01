في زمن العزل.. شركة تستعين بروبوتات لتوصيل طلبات المطاعم

10:57 ص | السبت 18 أبريل 2020
روبوتات

روبوتات

كتب: الوطن

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بدأت مؤسسة "رابي" الكولومبية الناشئة لخدمة توصيل الطعام "دليفري"، بتجربة التوصيل من خلال روبوتات كوسيلة آمنة لتسليم الطعام للناس المضطرين للبقاء في منازلهم، بسبب فيروس كورونا المستجد، نقلا عن "رويترز".

يمكن للروبوتات نقل طلبيات المطاعم المدفوعة رقميا

وبدأت هذه التجربة الأسبوع الماضي في ميديلين ثاني أكبر مدن كولومبيا، ويمكن لهذه الروبوتات التي تتخذ شكل صندوق أن تتحرك على أربع عجلات لنقل طلبيات المطاعم  المدفوعة رقميا.

وقالت الشركة الكولومبية، في بيان لها، إن هذه الروبوتات يتم تعقيمها قبل وبعد كل مرة تستخدم فيها، لتوصل هذه الروبوتات ما يقرب من 120 طلبا يوميا مع وجود 15 منها في المنطقة التجريبية.

 

كما أوضحت شركة "رابي" أنها تنوي الاستمرار في هذه التجربة حتى يوليو، وفي حالة نجاحها ستطبقها في مدن أخرى تعمل بها.

ولرابي نحو 200 ألف موزع في تسع دول بأمريكا اللاتينية، وأعلنت عن تحقيق زيادة بنسبة 30% في عمليات توصيل الطعام خلال أول شهرين من 2020 قبل بدء العزل المنزلي.

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