أمل البشرية.. Remdesivir دواء شركة "جلياد" الجديد لإنقاذ العالم من كورونا

04:52 ص | السبت 18 أبريل 2020
أمل البشرية.. Remdesivir دواء جيلياد الجديد لإنقاذ العالم من كورونا

أمل البشرية.. Remdesivir دواء جيلياد الجديد لإنقاذ العالم من كورونا

كتب: عبدالرحمن قناوي

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 بارقة أمل جديدة تظهر في الحرب التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، من خلال شركة "جيلياد" الأمريكية التي أنتجت السوفالدي المعالج لفيروس "سي"، وذلك من خلال عملها على علاج  Remdesivir "ريميديسيفير" الذي من المتوقع أن يحصل على الرخصة في مايو، من أجل علاج فيروس كورونا.

وحسب الموقع الرسمي للشركة، Remdesivir هو نظير "نيوكليوتدي يمبك" نشاط مضاد للفيروسات واسع النطاق، ولم تتم الموافقة عليه في أي مكان عالمي لأي استخدام، إلا أنه نشاطا في المعمل وفي الجسم الحي في النماذج الحيوانية ضد مسببات الأمراض الفيروسية MERS وSARS ، والتي هي أيضا فيروسات تاجية وتشبه هيكل COVID-19، حيث تشير البيانات قبل الإكلينيكية المحدودة إلى أن ريميديسيفير قد يكون له نشاط محتمل ضد COVID-19. 

الصين وأمريكا وفرنسا يجرون تجارب سريرية على Remdesivir

بدأت "جيلياد" دراستين سريريتين من المرحلة الثالثة لتقييم سلامة وفعالية "ريميديسيفير" في البالغين الذين تم تشخيصهم بكورونا بعد المراجعة السريعة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) وقبول تسجيل جيلياد الجديد (IND) الاستقصائي، بدأت هذه الدراسات العشوائية المفتوحة التسمية متعددة المراكز، تسجيل المرضى في مارس 2020 وستسجل ما مجموعه 1000 مريض تقريبًا في المرحلة الأولية من الدراسات، في البلدان ذات معدل الانتشار المرتفع لـ COVID-19. 

وستقييم أول دراسة سلامة وفعالية كل من 5 و10 أيام من الجرعات، بالإضافة إلى مستوى الرعاية، للمرضى الذين يعانون من أعراض حادة، بينما تقييم الدراسة الثانية سلامة وفعالية أنظمة الجرعات نفسها من remdesivir بالإضافة إلى مستوى الرعاية للمرضى الذين يعانون من مظاهر أعراض معتدلة لـ COVID-19، مقارنة بمعيار الرعاية وحده. 

وبدأت السلطات الصحية في الصين في تجربتين سريريتين في المرضى الذين أصيبوا بكورونا، لتحديد سلامة وفعالية "ريميديسيفير" كعلاج محتمل للفيروس، حيث يجري تنسيق هاتين الدراستين من قبل مستشفى الصداقة الصينية اليابانية ويجريان في مواقع متعددة في مقاطعة هوبي، حيث تقيم إحدى الدراسات remdesivir في المرضى الذين يعانون أعراض حادة، والأخرى للذين لم يظهروا أعراض شديدة كلالاحتياج لأجهزة تنفس صناعي.

بالإضافة إلى ذلك، بدأت INSERM في فرنسا دراسة تقييم remdesivir والعلاجات المحتملة الأخرى، باستخدام بروتوكول رئيسي وضعته منظمة الصحة العالمية، كما بدأت أمريكا في بعض التجارب الخاصة بالدواء عن طريق جامعة شيكاغو، وتوفر الشركة عينات الدراسة بدون مقابل، كما أنها توفر مدخلات حول تصميم الدراسة وإجرائها. 

الشركة تستهدف إنتاج مليون جرعة وتطويره ليعالج كورونا في 5 أيام

على مدار الأسابيع القليلة الماضية، عملت الشركة على تقصير الجدول الزمني للتصنيع من خلال تحسينات عملية التصنيع والإنتاج، فالجدول الزمني النموذجي لتصنيع دواء مثل remdesivir على نطاق واسع هو من تسعة إلى 12 شهرا، وهي الفترة التي تم تخفيضها إلى ستة إلى ثمانية أشهر، كما تواصل الشركة العمل على تحسين عمليات التركيب الكيميائي لزيادة تسريع تسليم المنتجات وأحجامها. 

وتستهدف الشركة إنتاج نصف مليون جرعة من العلاج بحلول أكتوبر المقبل، ومليون جرعة بحلول شهر ديسمبر، ثم إنتاج عدة ملايين من الجرعات في عام 2021، كلما تطلب الأمر، على اعتبار أن الجرعة تستمر 10 أيام، إلا أن الشركة تدرس في الوقت الحالي إمكانية وفعالية تقليل الجرعة إلى 5 أيام فقط، وهو ما يعني مضاعفة عدد المرضى الذين يمكن علاجهم بالعقار.

 

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