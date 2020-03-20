حيل عالمية لخرق العزل الذاتي: التنكر في زي سمكة قرش وشجرة وديناصور

تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمختلف الدول حول العالم، دفع العديد من المواطنين إلى التنكر في الأزياء المختلفة لكسر قواعد العزل الذاتي أو حظر التجوال التي تفرضه البلاد للحد من انتشار الجائحة العالمية، وكان آخرها تنكر رجل في بدلة شرطة بموسكو، ليجري القبض عليه، بعدما حاول خرق نظام العزلة الذاتية بالتجول بعيدا عن منزله.

وذكر رئيس المكتب الصحفي في شرطة موسكو، فلاديمير يسينين، أن رجال الشرطة شاهدوا الشاب البالغ من العمر 32 عاما في حي يبعد 500 متر عن منزله، مع العلم أن شروط العزلة الذاتية لا تسمح له بالابتعاد عن المنزل إلى مسافة تزيد عن 100 متر، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وقال "فلاديمير"، إن قسم الشرطة في حي "باسماني" فتح ملفا إداريا بحق المسكوفي المحتجز بتهمة الارتداء غير القانوني لبدلة الشرطة وأجهزة الأمن وخرق شروط العزلة الذاتية في موسكو، على خلفية انتشار فيروس كورونا في المنطقة.

وكانت السلطات في موسكو قد فرضت على سكانها شروط العزلة الذاتية العامة للحد من انتشار الوباء، كما طبقت في موسكو نظام الحصول على تصاريح لكل من يريد القيام برحلات داخل المدينة وخارجها بسيارة شخصية أو وسائل النقل العام.

ولم تكن هذه الواقعة الأولى، لمحاولة المواطنين التنكر في أزياء للخروج من منازلهم في ظل تفشي كورونا، حيث أبدى الطفل الأمريكي الذي يدعى جيلين فايمستر، عدم اهتمامه بإجراءات الحجر الصحي، بل شعر أن الدولة وأجهزتها الحكومية تفرضان عليه ما لا يطيقه، ففكر بالتنكر في زي سمكة قرش، للتمكن من خرق الحجر الصحي، بحسب "روسيا اليوم".

وقام جيلن بوضع خطة مثالية دون أن تلاحظه والدته، حيث ارتدى زيه المفضل لسمكة قرش صغيرة، وبعد ذلك قرر مغادرة البيت والتوجه لزيارة الأصدقاء، وعلى الرغم من تمكنه بالخروج بتلك الهيئة إلى الشارع إلا أن أخته الكبرى كشفت حيلته وأعادته إلى المنزل.

وفي واقعة غريبة، قام رجل بريطاني بابتكار طريقة ماكرة للخروج من قيود الحجر الصحي، دون التعرض لأي عقوبات، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقام رجل وزوجته بتصوير جارهما، الذي لجأ لحيلة ارتداء زي شجرة، مستغلا تواجد العديد من الأشجار بالمنطقة للتخفي حولها للهروب من أنظار السلطات الحكومية هناك.

وقام شخص في إسبانيا بالتنكر في زي ديناصور، ليتمكن من إلقاء القمامة، ولكن أوقفته إحدى سيارات الشرطة، ليظهر مقطع الفيديو قيام أحد الضباط بالحديث معه.

الشرطة المحلية لمدينة مرسية الإسبانية تعلق على فيديو لشخص خرج لرمي القمامة مرتدياً زي ديناصور، بعد الحظر الجزئي المفروض على المواطنين بسبب كورونا، إذ غرّد حساب الشرطة الرسمي: "يُسمح باصطحاب حيواناتكم الأليفة لقضاء حاجتها، في الحظر الجزئي، لكن هذا بالتأكيد لا يشمل الديناصورات".???? pic.twitter.com/3X2jX1QvP8 — صحيفة الرؤية (@Alroeya) March 20, 2020

وغردت الشرطة المحلية لمدينة مرسية الإسبانية عبر حسابها على تويتر: "يسمح باصطحاب حيواناتكم الأليفة لقضاء حاجتها، في الحظر الجزئي، لكن هذا بالتأكيد لا يشمل الديناصورات"، بحسب صحيفة "الرؤية" الإماراتية.