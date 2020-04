عثر باحثون أستراليون من معهد " SOI"، على أضخم وحش بحري في العالم، وهو سحاري "طائفة من اللافقريات البحرية"، حيث يبلغ طوله نحو 47 مترا.

ويعيش المخلوق المائي الفريد على عمق نحو 630 مترا قبالة الساحل الغربي لأستراليا، كما أشار الباحثون إلى أن هذا النوع والحجم من السحاري يتطور لعقود، وأن ما تم العثور عليه إلى الآن كان أصغر بكثير، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي.

Check out this beautiful *giant* siphonophore Apolemia recorded on #NingalooCanyons expedition. It seems likely that this specimen is the largest ever recorded, and in strange UFO-like feeding posture. Thanks @Caseywdunn for info @wamuseum @GeoscienceAus @CurtinUni @Scripps_Ocean pic.twitter.com/QirkIWDu6S