ريميسيديفير.. شركة أمريكية تدعي اكتشاف عقار جديد لفيروس كورونا

ادعت شركة أمريكية أنها توصلت إلى علاج فعال ضد فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم، وذلك بعد تجربة على مرضى "كوفيد 19"، إذ ساعد الدواء المسمى "ريميسيديفير" المصابين على التعافي بسرعة والعودة إلى منازلهم في غضون أيام.

وزعم الطبيب الذي قاد التجربة أن المرضى الذين شاركوا في التجربة السريرية للدواء كان لديهم جميعًا أعراضًا تنفسية وحمى شديدة، لكنهم تمكنوا من مغادرة المستشفى بعد أقل من أسبوع من العلاج، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقال الدكتورة كاثلين مولان، أخصائية الأمراض المعدية في جامعة شيكاغو، والتي قادت التجربة السريرية: "إن أفضل الأخبار هي أن معظم مرضانا خرجوا بالفعل، وهو أمر رائع، ومات مريضان فقط".

وأكدت مولان في بيان "البيانات الجزئية من التجربة السريرية غير كاملة بحكم تعريفها ولا يجب استخدامها أبدا لاستخلاص استنتاجات بشأن سلامة أو فعالية العلاج المحتمل الذي هو قيد التحقيق".

جدير بالذكر أنه لا يوجد علاج معتمد لـ كوفيد-19، والذي يمكن أن يسبب الالتهاب الرئوي الحاد ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة لدى بعض المرضى، لكن هناك تجارب عديدة للتوصل إلى لقاح لكورونا، من بينها "remdesivir".

تم اختبار الدواء، الذي صنعته شركة "Gilead Sciences"، ضد الإيبولا بنجاح ضئيل، لكن دراسات متعددة في الحيوانات أظهرت أن الدواء يمكن أن يمنع ويعالج الأمراض المتعلقة بالفيروس التاجي كورونا، بما في ذلك SARS (متلازمة الجهاز التنفسي الحادة الحادة) و MERS (متلازمة الشرق الأوسط)، كما أنه وفي شهر فبراير، قالت منظمة الصحة العالمية أن "remdesivir" أظهر إمكانات هائلة ضد كوفيد-19.

وزعمت الدكتورة كاثلين مولان: "معظم مرضانا كانوا في وضعيات حرجة، ومعظمهم غادروا المستشفى بعد 6 أيام، لذلك استنتجنا أن مدة العلاج لن تزيد على 10 أيام".

وتجارب الدواء ما زالت مستمرة في العشرات من المراكز السريرية الأخرى أيضًا، وترعى شركة Gilead اختبارات الدواء على 2400 مريض يعانون من أعراض كوفيد-19 بشكل حرج، في 152 موقعًا تجريبيًا حول العالم، كما أنها تختبر الدواء في 1600 مريض يعانون من أعراض معتدلة من كورونا في 169 مستشفى وعيادة حول العالم، ومن المتوقع خروج نتائج نهائية بحلول نهاية الشهر.

وشددت الشركة في بيان لـ CNN: "نتفهم الحاجة الملحة لعلاج كوفيد-19 وما ينجم عن ذلك من اهتمام ببيانات عن عقارنا المضاد للفيروسات، لكن يجب تحليل مجموع البيانات من أجل استخلاص أي استنتاجات، وفي حين أن التقارير مشجعة، لكنها لا توفر القوة الإحصائية اللازمة لتحديد سلامة وفعالية remdesivir كعلاج أكيد لـ كورونا".