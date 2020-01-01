لتخفيف معاناة كورونا.. ممرضة ترقص مع طفلتين داخل الحجر الصحي (فيديو)

"ملائكة الرحمة"، شعار لم يطلق هباءا على الطواقم الطبية، خاصة الممرضين، وهو الأمر الذي جسدته إحدى الممرضات داخل الحجر الصحي مع طفلتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد، من أجل تخفيف معاناتهم من الجائحة العالمية التي قضت على حياة الآلاف حول العالم.

ونشرت صفحة "مستشفى قها المركزي"، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو، تظهر من خلاله ممرضة ترتدي البدلة الواقية من فيروس كورونا، وهي ترقص مع الطفلتين المصابتين بكورونا، حيث بدت علامات البهجة واضحة على الطفلتين اللتان قامتها بالرقص والضحك مع الممرضة على أغنية "كان فيه فراشة صغنططة".

وعلقت الصفحة على مقطع الفيديو: "متخافوش مصر بخير، مصر قوية" مضيفة: "كلنا هنا تعاهدنا على تقديم أفضل خدمة طبية ودعم نفسي لكل المرضى، وأطفالنا الحلوين دايما في قلوبنا".

واختتمت الصفحة: "شكرا لكل أفراد الفريق الطبي بمستشفى قها للحجر الصحي وخصوصا التمريض على جهدهم لرسم البهجة والفرحة على وجوه الأطفال".

وشهد مقطع الفيديو، تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تخطى حاجز الـ11 ألف مشاهدة، بعد 10 ساعات فقط من تداوله.

ويذكر أن إجمالي العدد الذي جرى تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 2844 حالة من ضمنهم 646 حالة جرى شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و205 حالات وفاة إجمالا.