لتخفيف معاناة كورونا.. ممرضة ترقص مع طفلتين داخل الحجر الصحي (فيديو)

02:02 ص | السبت 18 أبريل 2020
ممرضة

ممرضة

كتب: حسن شحاته

أخبار متعلقة

تعافت من كورونا بعد 28 يوما.. "ممرضة المنصورة": تمنيت نظرة في عين زوجي وابنتي

تعافت من كورونا بعد 28 يوما.. "ممرضة المنصورة": تمنيت نظرة في عين زوجي وابنتي

قرية بالدقهلية تستقبل ممرضة بعد شفائها من كورونا: "نورتي قريتك"

قرية بالدقهلية تستقبل ممرضة بعد شفائها من كورونا: "نورتي قريتك"

"الوطنية للإعلام": إصابة ممرضة داخل ماسبيرو بكورونا واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية

"الوطنية للإعلام": إصابة ممرضة داخل ماسبيرو بكورونا واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية

ممرضة متعافية من كورونا: كل من حولى ابتعدوا عنى وأهلي تعرضوا للتنمر

ممرضة متعافية من كورونا: كل من حولى ابتعدوا عنى وأهلي تعرضوا للتنمر

"ملائكة الرحمة"، شعار لم يطلق هباءا على الطواقم الطبية، خاصة الممرضين، وهو الأمر الذي جسدته إحدى الممرضات داخل الحجر الصحي مع طفلتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد، من أجل تخفيف معاناتهم من الجائحة العالمية التي قضت على حياة الآلاف حول العالم.

ونشرت صفحة "مستشفى قها المركزي"، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو، تظهر من خلاله ممرضة ترتدي البدلة الواقية من فيروس كورونا، وهي ترقص مع الطفلتين المصابتين بكورونا، حيث بدت علامات البهجة واضحة على الطفلتين اللتان قامتها بالرقص والضحك مع الممرضة على أغنية "كان فيه فراشة صغنططة".

وعلقت الصفحة على مقطع الفيديو: "متخافوش مصر بخير، مصر قوية" مضيفة: "كلنا هنا تعاهدنا على تقديم أفضل خدمة طبية ودعم نفسي لكل المرضى، وأطفالنا الحلوين دايما في قلوبنا".

واختتمت الصفحة: "شكرا لكل أفراد الفريق الطبي بمستشفى قها للحجر الصحي وخصوصا التمريض على جهدهم لرسم البهجة والفرحة على وجوه الأطفال".

وشهد مقطع الفيديو، تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تخطى حاجز الـ11 ألف مشاهدة، بعد 10 ساعات فقط من تداوله.

ويذكر أن إجمالي العدد الذي جرى تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 2844 حالة من ضمنهم 646 حالة جرى شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و205 حالات وفاة إجمالا.

الأكثر قراءة

بسبب إصابة عامل دليفري بكورونا.. 72 أسرة تعيش تحت الحجر الصحي المنزلي

بسبب إصابة عامل دليفري بكورونا.. 72 أسرة تعيش تحت الحجر الصحي المنزلي

حالة من الذعر، أصابت 72 أسرة في الهند، بعد الكشف عن إصابة عامل دليفري بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليفرض عليهم إجراءات الحجر الصحي المنزلي.
كويكب يقترب من الاصطدام بالأرض

كويكب يقترب من الاصطدام بالأرض

مع انشغال العالم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، صدمت وكالة الفضاء والطيران الأمريكية "ناسا" العالم بكويكب ضخم يقترب من اصطدامه بالأرض حاليا.
سيدة تستقيظ لتجد نفسها داخل كيس لجثث الموتى بعد إعلان وفاتها

سيدة تستقيظ لتجد نفسها داخل كيس لجثث الموتى بعد إعلان وفاتها

عاشت سيدة لحظات قاسية عندما استيقظت لتجد ظلام شديد للغاية وتكتشف بعد ذلك أنها في كيس لجثث الموتى.
ساويرس الأول والمصريون متصدرون.. قائمة أثرياء العرب 2020

ساويرس الأول والمصريون متصدرون.. قائمة أثرياء العرب 2020

أصدرت مجلة "فوربس الأمريكية" قائمتها السنوية لأغنى الرجال في العالم العربي، مع بعض الإحصائيات مقارنة بالعام العام، إذ ضمت 10 أثرياء، تصدرهم المصري ناصف ساويرس
يحدث الآن: كويكب كبير يقترب من الأرض.. تعرف على أبرز المعلومات عنه

يحدث الآن: كويكب كبير يقترب من الأرض.. تعرف على أبرز المعلومات عنه

تتعقب وكالة الفضاسء الأمريكية ناسا حوالي 20000 كويكب قريب من الأرض، منهم جسم جديد اسمه 2020 GH2، وهو كويكب تم اكتشافه حديثًا وجرى رصده منذ فترة.