"ناسا" تعلن موعد إطلاق أول رحلة مأهولة للفضاء بصاروخ أمريكي منذ 2011

01:52 ص | السبت 18 أبريل 2020
وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"

وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"

كتب: (أ.ش.أ)

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أعلنت الوكالة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا"، أمس، تحديد موعد إطلاقها التاريخي لصاروخ مملوك لشركة "سبيس إكس" حاملا مركبة فضائية مأهولة، في 27 مايو المقبل، من مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا.

ويمثل الإطلاق أول رحلة مأهولة تضم طواقم وكالة "ناسا" من الولايات المتحدة منذ 2011، وأول إطلاق لصاروخ مملوك لشركة خاصة وهي شركة الفضاء التجارية "سبيس إكس" التي أسسها رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، والتي أشارت إلى أن تاريخ الإطلاق مرن وقابل للتغيير وهو أمر شائع في السفر إلى الفضاء.

وكتب رئيس وكالة "ناسا" جيم برايدنستاين، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "ستطلق وكالة (ناسا) مرة أخرى رواد الفضاء الأمريكيين بالصواريخ الأمريكية من الأراضي الأمريكية مع شركائنا في شركة (سبيس إكس) على متن المركبة الفضائية (كرو دراجون) بصاروخ فالكون 9".

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تحاول "ناسا" الحفاظ على وجود ثابت في محطة الفضاء الدولية، حيث دفعت لروسيا 83 مليون دولار لكل مقعد في رحلة إلى المحطة، بعد أن تم إيقاف مكوكات الولايات المتحدة، وسيمكن هذا الإطلاق وكالة "ناسا" من التوقف عن الاعتماد على روسيا لنقل روادها إلى محطة الفضاء الدولية.

وأوضحت "ذا هيل": فقد عينت وكالة "ناسا"، اثنين من رواد الفضاء الأكثر خبرة في مهمة سبيس إكس المقبلة، ولم توضح الوكالة كم ستستغرق المهمة.

وفي حالة نجاح الإطلاق ستتفوق شركة "سبيس إكس" على شركة "بوينج" التي لديها أيضًا عقد مع وكالة "ناسا" لنقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء كجزء من "برنامج الطاقم التجاري" التابع لوكالة "ناسا".

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