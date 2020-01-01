"بشرى خير".. دول أعلنت سيطرتها على فيروس كورونا

حالة من الذعر، أصابت كافة سكان العالم، منذ ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مدينة ووهان الصينية، قبل أن ينتشر في مختلف دول العالم، ولكن بصيص من الأمل بدأ يعود للمواطنين من جديد بعد إعلان أكثر من دولة السيطرة على الجائحة العالمية.

وكانت ألمانيا آخر الدول التي أعلنت، عن سيطرتها على انتشار كورونا في البلاد حتى الآن، ونرصد لكم في التقرير التالي، أبرز الدول التي كشفت سيطرتها عن المرض.

ألمانيا تعلن السيطرة على كورونا

أعلن وزير الصحة الألماني ينس سبان، اليوم الجمعة، عن سيطرة بلاده على جائحة فيروس كورونا، بفضل الإجراءات التي فرضت بعد زيادة مبكرة في الحالات.

وذكر وزير الصحة الألماني، أن إبقاء الناس في منازلهم منذ منتصف مارس كان ناجحا، حيث تستعد البلاد لتخفيف الإجراءات وزيادة إنتاج الأقنعة الواقية، بحسب وكالة "فرانس برس".

وتابع: "لقد تراجعت أعداد الإصابات بشكل ملحوظ، خاصة الزيادة النسبية يوما بعد يوم، تفشي المرض اليوم أصبح تحت السيطرة".

النرويج تعلن السيطرة على كورونا

وفي بداية شهر أبريل الجاري، أعلنت وزارة الصحة النرويجية، أن انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد، أصبح تحت السيطرة، مشيرة إلى وتائر منخفضة لانتشار الوباء، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وذكر وزير الصحة النرويجي بينت هويي، خلال مؤتمر صحفي، أن شخصا مصابا بكورونا المستجد ينقل الفيروس إلى 0.7 شخص بالمتوسط، وتعد هذه المؤشرات أفضل من الهدف الذي حددته السلطات النرويجية، حيث كانت السلطات تسعى إلى منع نقل الوباء من شخص إلى أكثر من شخص آخر.

الصين تعلن السيطرة "عمليا" على كورونا في بؤرة تفشيه

وفي شهر مارس الماضي، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن سلطات بلاده نجحت في السيطرة عمليا على فيروس كورونا في بؤرة تفشيه بمقاطعة هوبي، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية.

وشهدت الصين عودة الحياة إلى طبيعتها في الأيام الماضية، مع أخد الدولة ببعض الإجراءات الإحترازية خوفًا من عودة الفيروس مرة أخرى.