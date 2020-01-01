استشاري تغذية: شهر رمضان فرصة هائلة لفقدان الوزن

قالت شريفة أبو الفتوح، استشاري التغذية الشاملة، إن شهر رمضان فرصة هائلة لفقدان الوزن، مشيرة إلى أن الاستعانة بنظام الصيام المتقطع في شهر رمضان من الحلول الجيدة، خصوصا وأنه يزيد المناعة ويجدد الخلايا.

وأضافت استشاري التغذية الشاملة، خلال حديثها مع الإعلامية ياسمين سعيد، ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة "MBC مصر"، أن صيام رمضان مفيد جدا لخسارة الوزن، "عندكم 45 دقيقة بعد الفطار تأكلوا اللي عاوزينه بس أول حاجة مية وسلطة، وتاني حاجة البروتين، وتالت حاجة النشويات بما فيهم الحلويات ونقطع أكل تماما حتى السحور، ونتسحر بيضة وزبادي.. النظام ده لمدة شهر".

وتابعت أن الصيام المتقطع هو الانقطاع عن الأكل تماما ما لا يقل عن 12 ساعة، مع تناول المياه والمشروبات بدون سعرات حرارية.