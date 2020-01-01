زينب تؤلف وتلحن وتغني للأطفال: "بوصل رسالة وبمتع نفسي"

10:50 م | الجمعة 17 أبريل 2020
اغنية زينب في شهر رمضان

اغنية زينب في شهر رمضان

كتب: رحاب عبدالراضي

أخبار متعلقة

أستاذ تغذية تضع روشتة إفطار صحي لمرضى العظام في شهر رمضان

أستاذ تغذية تضع روشتة إفطار صحي لمرضى العظام في شهر رمضان

بعيدا عن المسلسلات.. برامج دينية يمكن متابعتها في شهر رمضان

بعيدا عن المسلسلات.. برامج دينية يمكن متابعتها في شهر رمضان

إخصائية تغذية تنصح بكيفية تجنب العطش في شهر رمضان

إخصائية تغذية تنصح بكيفية تجنب العطش في شهر رمضان

إمساكية شهر رمضان 2020.. ومواعيد الإمساك والسحور

إمساكية شهر رمضان 2020.. ومواعيد الإمساك والسحور

طالما حلمت بأن يصل صوتها للناس، وتقدم رسالة مهمة مستفيدة من دراستها، ومنذ عام قررت زينب صبرة، أن تخوض التجربة لإمتاع وإفادة الأطفال عن طريق شيء ترفيهي يحبونه.

أنشطة مختلفة قامت بها "زينب" أثناء دراستها في كلية رياض الأطفال بجامعة حلوان، وقصص للأطفال أيضا، ولكن بعد تخرجها وعملها مُدرسة بالكلية، قررت أن تغير نشاطها وتحقق أحلامها في تقديم الأغاني: "قلت هبسط المعلومات للصغار واديهم معلومات في قالب أغنية، والناس بدأت تطلب مني أغاني، وكنت كل أسبوع بعمل أغنية، بعملها لحد طالبها، وكان كل منايا الأغاني اللي بعملها الناس كلها تسمعها".

زينب تقدم أغان لانتصار أكتوبر ولشهر رمضان

منذ 5 أشهر، أنشات زينب، قناة على يوتيوب، وصفحة على فيس بوك، وبدأت في تقديم أغان من كلماتها وألحانها وغنائها في مختلف المناسبات، فبدأت بذكرى انتصار حرب أكتوبر، وأغنية لشهر رمضان، والتي تفاعل معها الناس عبر حسابها الشخصي ومن خلال الجروبات، وجاءت كلماتها تعليمية: "لما نشوف هلال رمضان يبقى خلاص رمضان هيجينا، شهر نزل فيه القرآن".

تتعاون "زينب" مع موزعين للأغاني التي تكتبها، بجانب شخص مسؤول عن الرسوم المتحركة التي تظهر في الفيديوهات التي تنشرها: "لحد دلوقتي مفيش أي مردود مادي، بس المعنوي وردود أفعال الناس كفاية عندي، وتقديمي للأغاني بيشبع رغبة عندي أنا بحبها".

تجد "زينب" دعم أسرتها عند اعتكافها على كتابة أغنية، خاصة عندما يشاركها أطفالها في الغناء: "جوزي وأهلي بيدعموني، وأتمنى أحقق حاجات كتير وأوصل رسايل مختلفة للأطفال".

الأكثر قراءة

بسبب إصابة عامل دليفري بكورونا.. 72 أسرة تعيش تحت الحجر الصحي المنزلي

بسبب إصابة عامل دليفري بكورونا.. 72 أسرة تعيش تحت الحجر الصحي المنزلي

حالة من الذعر، أصابت 72 أسرة في الهند، بعد الكشف عن إصابة عامل دليفري بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليفرض عليهم إجراءات الحجر الصحي المنزلي.
كويكب يقترب من الاصطدام بالأرض

كويكب يقترب من الاصطدام بالأرض

مع انشغال العالم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، صدمت وكالة الفضاء والطيران الأمريكية "ناسا" العالم بكويكب ضخم يقترب من اصطدامه بالأرض حاليا.
احذر قبل شم النسيم.. حفظ البيض في باب الثلاجة يهدد حياتك

احذر قبل شم النسيم.. حفظ البيض في باب الثلاجة يهدد حياتك

تحذيرات من طرق خاطئة لتخزين البيض تزامنا مع احتفالات شم النسيم.
سيدة تستقيظ لتجد نفسها داخل كيس لجثث الموتى بعد إعلان وفاتها

سيدة تستقيظ لتجد نفسها داخل كيس لجثث الموتى بعد إعلان وفاتها

عاشت سيدة لحظات قاسية عندما استيقظت لتجد ظلام شديد للغاية وتكتشف بعد ذلك أنها في كيس لجثث الموتى.
ساويرس الأول والمصريون متصدرون.. قائمة أثرياء العرب 2020

ساويرس الأول والمصريون متصدرون.. قائمة أثرياء العرب 2020

أصدرت مجلة "فوربس الأمريكية" قائمتها السنوية لأغنى الرجال في العالم العربي، مع بعض الإحصائيات مقارنة بالعام العام، إذ ضمت 10 أثرياء، تصدرهم المصري ناصف ساويرس