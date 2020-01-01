هل كورونا من صنع الإنسان؟.. مسؤول في الاستخبارات الأوروبية يجيب

05:59 م | الجمعة 17 أبريل 2020
كورونا

كورونا

كتب: مصطفى الصبري

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يتسابق الجميع من أجل التوصل إلى أصل الفيروس التاجي المستجد كورونا الذي يجتاح العالم ومعرفة مصدره ومن أين نشأ، سواء علماء أو حكومات، ومن بين التوقعات التي تحضر على الساحة بقوة، أنه هذا الفيروس من صنع الإنسان وتم هندسته وراثيا.

ينقسم الكثيرون حول هذا الاقتراح، وقال مسؤول في الاستخبارات الأوروبية لشبكة "CNN" الأمريكية إن "من المحتمل جدًا أن الفيروس التاجي المستجد كورونا نشأ بشكل طبيعي، وليس من صنع الإنسان".

وجائت تصريحات هذا المسؤول، الذي لم تذكر الشبكة الأمريكية اسمه، ردا على تقارير حول ما إذا كان المرض قد تم هندسته وراثيا من قبل الصينيين أم لا.

ويقول مسؤولو المخابرات الأمريكية والأمن القومي إن حكومة الولايات المتحدة تنظر في إمكانية انتشار الفيروس التاجي المستجد كورونا من مختبر صيني بدلاً من سوق، وفقًا لمصادر متعددة مطلعة على الأمر تحذر أيضًا من أنه من السابق لأوانه رسم أي استنتاجات.

وكان تقرير نشرته مجلة "نيتشر" العلمية، حاول البحث في هذا الموضوع سابقا، حيث استعرض نتائج تحليل مقارنة للبيانات الجينومية للفيروس والسيناريوهات التي يمكن أن يكون قد تشكل خلالها، والتي بينت أن  فيروس كورونا لم يخلق معمليًا كما أنه ليس فيروسًا تم التلاعب به عن قصد.

واقترح التقرير سيناريوهين لأصل فيروس كورونا، أولهما الانتقاء الطبيعي في مُضيف حيواني قبل الانتقال بين الحيوانات، وثانيهما الانتقاء الطبيعي داخل البشر.

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