بينهم القمر العملاق الأخير في 2020.. أحداث فلكية تقع في رمضان

07:00 ص | السبت 18 أبريل 2020
القمر العملاق

القمر العملاق

كتب: فادية إيهاب

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أسبوع واحد يفصلنا عن بداية شهر رمضان المعظم، والذي يحدث خلاله مجموعة من الأحداث الفلكية بداية من ميلاد هلال رمضان وصولا إلى الحدث الأبرز وهو ظهور البدر العملاق الرابع والأخير في عام 2020.

23 أبريل.. ميلاد هلال شهر رمضان 

 وعن الأحداث الفلكية التي تقع خلال شهر رمضان، بحسب ما أكده معمل أبحاث الشمس بمرصد حلوان الفلكي، التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية، عبر منشور بالصفحة الرسمية على فيسبوك، تحت عنوان "الظواهر الفلكية لشهر أبريل 2020"، كالآتي:

23 أبريل 2020: ميلاد هلال شهر رمضان.

26 أبريل 2020: اقتران القمر وكوكب الزهرة، وكوكب أورانوس عند أقرب مسافة له من الشمس.

28 أبريل 2020: كوكب الزهرة يبدو في أشد لمعان له.

30 أبريل 2020: قمر شهر رمضان في طور التربيع الأول.

8 مايو 2020: ظهور البدر العملاق الرابع والأخير لعام 2020 "بدر شهر رمضان". 

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