"شخصيتك هتتغير".. أشياء تحدث في جسمك وعقلك عند فقدان وظيفتك

فقدان عملك أو وظيفتك يسبب لك أضرار مادية ونفسية، كما أن خسارته أثناء جائحة فيروس كورونا يمكن أن تضاعف من هذا الضغط والأضرار، فعندما يتم تسريحك أو طردك من العمل، ستفقد روتين حياتك اليومي وزملاءك في العمل، ويمكن أن يؤثر ذلك حتى على صحتك الجسدية.

وهناك أضرار لفقدان العمل على الجسم، وفقا لصحيفة "هافينجتون بوست" الأمريكية هي:

الأرق أو كثرة النوم

عندما تفقد وظيفتك قد تجد صعوبة في النوم، أو تجد نفسك مستيقظا في وقت أبكر مما تعتاد عليه.

وقد يستمر الضغط الذي شعرت به في عملك معك حتى بعد خسارته.

التغير في شخصيتك

وجدت دراسة أجريت عام 2015 ونشرت في مجلة علم النفس التطبيقي أن البطالة يمكن أن تسبب تغييرات أساسية في الشخصية، ومن ضمنها تغييرات كبيرة في مستويات قبولهم من قبل الآخرين مقارنة بالذين بقيوا على رأس عملهم.

وأصبحت النساء أقل قبولا مع كل عام من البطالة، ويعتقد الباحثون أن هذه التغييرات يمكن أن ترجع إلى كيفية تغير نظرتك إلى نفسك، بمجرد أن تصبح عاطلا عن العمل.

الصداع النصفي واضطرابات المعدة

الألم في أسفل الظهر والأطراف العلوية مرتبط بالتوتر المرتبط بالعمل، كما أن دماغنا على اتصال مستمر مع أمعائنا، ويمكن أن يؤدي الضغط الناتج عن فقدان الوظيفة أيضاً إلى اضطرابات في المعدة والجهاز الهضمي.

تغيرات في الشهية

قد يسبب الإجهاد زيادة أو نقصان في الشهية، وفقا لجمعية علم النفس الأمريكية.

تراجع الصحة العقلية

كلما طال الوقت الذي تبقى فيه بدون عمل، زاد احتمال إصابتك بالاكتئاب، وفقدان الاهتمام بالأنشطة التي كانوا يستمتعون بها.