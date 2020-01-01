لمكافحة كورونا.. إيطاليا تطور تطبيق Immuni لتتبع الحالات المصابة

04:37 م | الجمعة 17 أبريل 2020
فيروس كورونا المستجد

فيروس كورونا المستجد

كتب: وكالات

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قررت السلطات الإيطالية تطوير تطبيق من أجل تتبع المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في محاولة للحد من انتشاره والسيطرة عليه.

وقال دومينيكو أركيوري، مفوض الحكومة الخاص للتعامل مع حالات الطوارئ المتعلقة بكورونا، أمس للتلفيزيون الرسمي "راي"، إنه يجري العمل على تطبيق تتبع المخالطين في بعض الأقاليم الإيطالية، وفقا لـ"سبوتنيك" نقلا عن صحيفة "إل-فوليو" الإيطالية.

وجرى تطوير التطبيق من قبل شركة "بيندنج سبونز" التكنولوجية، ويدعى "إموني" -"Immuni"، وهو اسم مبدأي قد يتغير عند بدء العمل الفعلي له.

وأوضح "أركيوري" أن الهدف هو جعل التطبيق متاحا للبلد بأكمله بعد اختباره في الأقاليم، حيث سيكون دعامة في استراتيجية إيطاليا للتعامل مع مرحلة ما بعد الطوارئ.

ويستخدم التطبيق تقنية البلوتوث لتسجيل متى يكون المستخدمون قريبين من بعضهم البعض، وإذا ثبتت إصابة شخص بالفيروس، يرسل التطبيق تحذيرا للمستخدمين الذين خالطوه ويوصي بتحركات مثل العزل الذاتي والخضوع للفحص مع الحفاظ على سرية الهوية.

ويذكر أن هناك عدة تطبيقات هواتف ذكية وغيرها من التقنيات على نطاق واسع في الدول الآسيوية مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية للمساعدة في احتواء العدوى، لكن هناك تخوفات في أوروبا من احتمال إساءة استخدام البيانات وانتهاك الخصوصية.

 

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