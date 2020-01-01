المعلمة ارتبكت بشدة.. طلاب ينفذون مقالب محرجة أثناء التعلم عن بعد

07:45 م | الجمعة 17 أبريل 2020
التعليم عن بعد

التعليم عن بعد

كتب: وكالات

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نفذ طلاب كلية أمريكية مقلبا طريفا في معلمتهم أثناء التعلم عن بعد في ظل انتشار فيروس كورونا، من خلال برنامج "زوم"، في فيديو تجاوز 26 مليون مشاهدة.

وتداول الكثير من المستخدمين مقاطع فيديو المقالب عبر تطبيق "تيك توك"، ملتقطًا اللحظات التي فاجأ فيها صف من 24 طالبًا معلمتهم أثناء الدرس.

مقالب طلاب في معلمتهم

في البداية وقف الطلاب وابتعدوا عن شاشاتهم وبدأوا بالرقص فجأة كما بدأوا بتمرير قلم رصاص فيما بينهم، فيما كانت الأستاذة تنظر إلى ما يحدث بذهول.

ويبدأ سامويل بالرقص على النغمة أولا ثم يتبعه الطلاب الآخرون ما أثار ارتباك المعلمة حيث ظنت أولا، أن هناك خطأ ما في الصوت، قائلة  "أنا أسمع موسيقى، من أين تأتي هذه الموسيقى؟".

وعلق سامويل على المنشور "قام الجميع في صفنا بتنفيذ مقلب بمعلمتنا".

وفي الدرس التالي نفذ الطلاب مقلبا آخر، حيث قال سامويل بعدما اشتكت المعلمة من أدائهم في الامتحان الأخير، "هذا هو ما عليه الأمر الآن"، ورددها الطلاب الآخرون.

وبعد ذلك نفذ الطلاب مقلبا ثالثا، والذي تتطلب تخطيطا أكبر، وخلال الدرس، طلب سامويل أن يستعير قلم رصاص من زميله، ومرر زميله ماكس القلم إليه من خلال زملائه الآخرين.

وتفاجأت المعلمة، "مهلا، ماذا يحدث هنا؟ كيف فعلتم ذلك؟". 

وفي المقلب الرابع رقص الطلاب جميعا في الوقت ذاته ومن ثم الابتعاد عن الشاشة، والمعلمة تطلب منهم العودة إلى الدرس.

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