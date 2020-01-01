خفاش الفاكهة المصري الأشهر.. حكاية الوطاويط على ضفاف النيل

01:17 م | الجمعة 17 أبريل 2020
خفاش الفاكهة المصري

خفاش الفاكهة المصري

كتب: فادية إيهاب

أخبار متعلقة

بعد انتشار كورونا.. مصري في الصين: "مش بياكلوا كلاب ولا شوربة خفافيش"

بعد انتشار كورونا.. مصري في الصين: "مش بياكلوا كلاب ولا شوربة خفافيش"

"خفافيش ووهان".. فيلم يعيد نظرية المؤامرة إلى واجهة تفشي كورونا

"خفافيش ووهان".. فيلم يعيد نظرية المؤامرة إلى واجهة تفشي كورونا

بالدخان والشطة.. القضاء على خفافيش ظهرت في قرية الحزانية بشبين القناطر

بالدخان والشطة.. القضاء على خفافيش ظهرت في قرية الحزانية بشبين القناطر

اكتشاف 6 أنواع جديدة من فيروس كورونا في خفافيش ميانمار

اكتشاف 6 أنواع جديدة من فيروس كورونا في خفافيش ميانمار

الخفافيش أو الوطاويط .. تلك الحيوانات المصنفة ضمن الثدييات الوحيدة القادرة على الطيران مما يجعلها مخلوقات استثنائية بالنسبة إلى البشر، ويرغبون في معرفة الكثير عنها، خاصة مع تفشي فيروس كورونا المستجد، نظرا لكون أصابع الاتهام تشير إلى وقوفها وراء تفشي "كوفيد 19"، لكن دون تأكيد أو سند علمي.

وفي ظل الحملة المبكرة التي شنتها الوحدة المحلية لقرية القشيش بمركز شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، للتخلص من مجموعة خفافيش ظهرت بكثافة داخل مسكن غير مأهول بالسكان بقرية الحزانية، حيث جرى مطاردتها والتخلص منها، وتطهير وتعقيم المنزل، نوضح مجموعة من المعلومات حول "الخفافيش" في مصر.. 

 أكثر من 1300 نوع من الخفافيش موزعة عبر ست قارات

- هناك أكثر من 1300 نوع من الخفافيش موزعة عبر ست قارات، إذ أنها تعيش في أي مكان بالعالم باستثناء القارة القطبية الشمالية والجنوبية، مشكلة نحو خمس سكان الثدييات على الأرض، وفقا لما ذكرته مؤسسة Bat Conservation العالمية.

- وتنقسم الخفافيش إلى أنواع عدة من بينها آكلة الفواكه، والتي توجد في المناطق الاستوائية بأفريقيا وأستراليا والهند، متميزة بشكل حِتار الأذُن، وبحجم العُيون، وكلها لديها مقدرة على الإبصار، لكن للثّمريَّة منها عُيون كبيرة تستخدمُها في الاهتداء إلى الطّعام، وهي تقتاتُ الثِّمار ليلاً، وتأكلُ الزّهر أو تمتصّ رحيقه.

خفاش الفاكهة الأشهر في الخفافيش الموجودة في مصر

- وفي مصر يعد خفاش الفاكهة المصري، هو النوع الأكبر حجما على الإطلاق من الخفافيش المصرية، والوحيد الذي يتغذى على الناضج من أنواع معينة من الفاكهة، بخلاف أنواع أخرى منتشرة في مصر كخفافيش "البني والأنف"، بحسب ما ذكره حسين أبو صدام نقيب الزراعين، خلال حديثه مع "الوطن" . 

- و"خفاش الفاكهة المصري" والمعروف أيضا بالثعلب الطيار المصري نظرا لطول أنفه الذي يشبه أنف الثعلب، وفروه الناعم ولسانه الطويل.

- ويعيش "الثعلب الطيار" في بعض أنحاء قارة أفريقيا باستثناء الصحراء الكبرى، وتركيا، وقبرص، وسلطنة عمان، واليمن، وشرقي باكستان بالإضافة إلى شمال الهند، بجانب  المرتفعات والمنخفضات  التي تحتوي على فاكهة، بحسب موقع "عالم الخفافيش". 

- وخفاش الفاكهة المصري يعد الأقوى في حدة البصر بين أنواع الخفافيش، ويستخدم أسنانه لسحق الفاكهة وتناولها.

- يصل طول جسم خفاش الفاكهة المصري إلى 15 سم، وطول جناحيه إلى 60 سم، ويزن 160 جراماً تقريباً، وتكون الذكور منها أكبر حجماً من إناثها. 

- خلال النهار، يقضي خفاش الفاكهة المصري بعض الوقت في الاستمالة والنوم. 

يلعب خفاش الفاكهة المصري دورا في التوازن البيئي 

- تجثم الخفافيش في الأشجار والكهوف والمناجم، أي مكان يوفر المأوى من الطقس والحماية من الحيوانات المفترسة والعزلة لتربية صغارهم، ويعيشون في مجموعات تسمى المستعمرات، والتي يمكن أن تحتوي في أي مكان من 100 إلى عدة آلاف من الأفراد.

- يلعب خفاش الفاكهة المصري دورا هاما في التوازن البيئي، حيث إنه يساعد في عملية تلقيح النباتات ونشر البذور، حيث تعتمد بعض النباتات في بقاء نوعها وانتشارها على هذا النوع من الخفافيش، بحسب نقيب الفلاحين. 

- والخفافيش بشكل عام، هي ذات أسنان حادة وآذانٌ طويلة شبه شفافة، ووجوه مجعدة شبيهة بوجوه الذئاب تتوسطها أنوف ذات طيّات جلدية عريضة وتستعين بها في تحديد المواقع بالصدى، ودائما ما تجتمع في مجموعات صغيرة، وفقا لمقالة منشورة بموقع مجلة "ناشيونال جيوجرافيك" تحت عنوان "مفترسات في الظلام". 

الأكثر قراءة

كويكب يقترب من الاصطدام بالأرض

كويكب يقترب من الاصطدام بالأرض

مع انشغال العالم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، صدمت وكالة الفضاء والطيران الأمريكية "ناسا" العالم بكويكب ضخم يقترب من اصطدامه بالأرض حاليا.
بسبب إصابة عامل دليفري بكورونا.. 72 أسرة تعيش تحت الحجر الصحي المنزلي

بسبب إصابة عامل دليفري بكورونا.. 72 أسرة تعيش تحت الحجر الصحي المنزلي

حالة من الذعر، أصابت 72 أسرة في الهند، بعد الكشف عن إصابة عامل دليفري بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليفرض عليهم إجراءات الحجر الصحي المنزلي.
احذر قبل شم النسيم.. حفظ البيض في باب الثلاجة يهدد حياتك

احذر قبل شم النسيم.. حفظ البيض في باب الثلاجة يهدد حياتك

تحذيرات من طرق خاطئة لتخزين البيض تزامنا مع احتفالات شم النسيم.
سيدة تستقيظ لتجد نفسها داخل كيس لجثث الموتى بعد إعلان وفاتها

سيدة تستقيظ لتجد نفسها داخل كيس لجثث الموتى بعد إعلان وفاتها

عاشت سيدة لحظات قاسية عندما استيقظت لتجد ظلام شديد للغاية وتكتشف بعد ذلك أنها في كيس لجثث الموتى.
ساويرس الأول والمصريون متصدرون.. قائمة أثرياء العرب 2020

ساويرس الأول والمصريون متصدرون.. قائمة أثرياء العرب 2020

أصدرت مجلة "فوربس الأمريكية" قائمتها السنوية لأغنى الرجال في العالم العربي، مع بعض الإحصائيات مقارنة بالعام العام، إذ ضمت 10 أثرياء، تصدرهم المصري ناصف ساويرس