خفاش الفاكهة المصري الأشهر.. حكاية الوطاويط على ضفاف النيل

الخفافيش أو الوطاويط .. تلك الحيوانات المصنفة ضمن الثدييات الوحيدة القادرة على الطيران مما يجعلها مخلوقات استثنائية بالنسبة إلى البشر، ويرغبون في معرفة الكثير عنها، خاصة مع تفشي فيروس كورونا المستجد، نظرا لكون أصابع الاتهام تشير إلى وقوفها وراء تفشي "كوفيد 19"، لكن دون تأكيد أو سند علمي.

وفي ظل الحملة المبكرة التي شنتها الوحدة المحلية لقرية القشيش بمركز شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، للتخلص من مجموعة خفافيش ظهرت بكثافة داخل مسكن غير مأهول بالسكان بقرية الحزانية، حيث جرى مطاردتها والتخلص منها، وتطهير وتعقيم المنزل، نوضح مجموعة من المعلومات حول "الخفافيش" في مصر..

أكثر من 1300 نوع من الخفافيش موزعة عبر ست قارات

- هناك أكثر من 1300 نوع من الخفافيش موزعة عبر ست قارات، إذ أنها تعيش في أي مكان بالعالم باستثناء القارة القطبية الشمالية والجنوبية، مشكلة نحو خمس سكان الثدييات على الأرض، وفقا لما ذكرته مؤسسة Bat Conservation العالمية.

- وتنقسم الخفافيش إلى أنواع عدة من بينها آكلة الفواكه، والتي توجد في المناطق الاستوائية بأفريقيا وأستراليا والهند، متميزة بشكل حِتار الأذُن، وبحجم العُيون، وكلها لديها مقدرة على الإبصار، لكن للثّمريَّة منها عُيون كبيرة تستخدمُها في الاهتداء إلى الطّعام، وهي تقتاتُ الثِّمار ليلاً، وتأكلُ الزّهر أو تمتصّ رحيقه.

خفاش الفاكهة الأشهر في الخفافيش الموجودة في مصر

- وفي مصر يعد خفاش الفاكهة المصري، هو النوع الأكبر حجما على الإطلاق من الخفافيش المصرية، والوحيد الذي يتغذى على الناضج من أنواع معينة من الفاكهة، بخلاف أنواع أخرى منتشرة في مصر كخفافيش "البني والأنف"، بحسب ما ذكره حسين أبو صدام نقيب الزراعين، خلال حديثه مع "الوطن" .

- و"خفاش الفاكهة المصري" والمعروف أيضا بالثعلب الطيار المصري نظرا لطول أنفه الذي يشبه أنف الثعلب، وفروه الناعم ولسانه الطويل.

- ويعيش "الثعلب الطيار" في بعض أنحاء قارة أفريقيا باستثناء الصحراء الكبرى، وتركيا، وقبرص، وسلطنة عمان، واليمن، وشرقي باكستان بالإضافة إلى شمال الهند، بجانب المرتفعات والمنخفضات التي تحتوي على فاكهة، بحسب موقع "عالم الخفافيش".

- وخفاش الفاكهة المصري يعد الأقوى في حدة البصر بين أنواع الخفافيش، ويستخدم أسنانه لسحق الفاكهة وتناولها.

- يصل طول جسم خفاش الفاكهة المصري إلى 15 سم، وطول جناحيه إلى 60 سم، ويزن 160 جراماً تقريباً، وتكون الذكور منها أكبر حجماً من إناثها.

- خلال النهار، يقضي خفاش الفاكهة المصري بعض الوقت في الاستمالة والنوم.

يلعب خفاش الفاكهة المصري دورا في التوازن البيئي

- تجثم الخفافيش في الأشجار والكهوف والمناجم، أي مكان يوفر المأوى من الطقس والحماية من الحيوانات المفترسة والعزلة لتربية صغارهم، ويعيشون في مجموعات تسمى المستعمرات، والتي يمكن أن تحتوي في أي مكان من 100 إلى عدة آلاف من الأفراد.

- يلعب خفاش الفاكهة المصري دورا هاما في التوازن البيئي، حيث إنه يساعد في عملية تلقيح النباتات ونشر البذور، حيث تعتمد بعض النباتات في بقاء نوعها وانتشارها على هذا النوع من الخفافيش، بحسب نقيب الفلاحين.

- والخفافيش بشكل عام، هي ذات أسنان حادة وآذانٌ طويلة شبه شفافة، ووجوه مجعدة شبيهة بوجوه الذئاب تتوسطها أنوف ذات طيّات جلدية عريضة وتستعين بها في تحديد المواقع بالصدى، ودائما ما تجتمع في مجموعات صغيرة، وفقا لمقالة منشورة بموقع مجلة "ناشيونال جيوجرافيك" تحت عنوان "مفترسات في الظلام".