بالإشعارات.. فيسبوك يحذر المستخدمين من نشر أخبار مضللة حول كورونا

01:55 م | الجمعة 17 أبريل 2020
فيسبوك

فيسبوك

كتب: وكالات

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في إطار مكافحته للمعلومات المضللة والشائعات حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، قرر فيسبوك تحذير المستخدمين الذين تفاعلوا مع المنشورات المضللة عن الفيروس التاجي من خلال الإعجاب أو التعليق أو إعادة النشر.

وقالت إدارة فيسبوك أمس، الخميس، إن التحذيرات ستكون عبارة عن إشعارات تصل إلى المستخدم، الذي تفاعل مع معلومات أو أخبار مضللة حول الفيروس، وفقا لـ"سكاي نيوز" نقلا عن صحيفة "الجارديان" البريطاينة.

وتأتي الخطوة الجديدة بهدف توعية المستخدمين والحد من الأخبار المضللة حول الفيروس، الذي أصاب وأودى بحياة مئات الآلاف.

وأوضحت "فيسبوك"، أن السياسة الجديدة تستهدف الأخبار والمعلومات التي من المحتمل أن تسبب ضررا جسديا، مثل العلاجات الكذابة والادعاءات بشأن لقاحات محتملة أو تصريحات تتنافى مع تعليمات التباعد الاجتماعي.

وأشارت إلى أنه سيجري البدء في تطبيق هذه الخطوة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكر نائب رئيس قسم النزاهة في فيسبوك، غاي روزن، أنه سيجري توجيه رسائل مباشرة إلى هؤلاء المستخدمين تتضمن معلومات صحيحة من مصادر موثوقة لإثبات زيف المعلومات التي تفاعلوا معها على المنصة.

كما كشف القائمون على فيسبوك أن موظفيهم تعاملوا مع مئات الآلاف من المعلومات الخاطئة بشأن الفيروس، حيث جرى حذفها من دون العودة إلى ناشريها.

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