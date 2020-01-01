أمل جديد.. استجابة مشجعة من مرضى كورونا لدواء تجريبي

08:42 ص | الجمعة 17 أبريل 2020
أمل جديد.. استحابة مشجعة من مرضى كورونا لدواء تجريبي

أمل جديد.. استحابة مشجعة من مرضى كورونا لدواء تجريبي

كتب: وكالات

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قفزت أسهم شركة أمريكية 16% بعد إغلاق سوق الأسهم، أمس الخميس، عقب تقرير إعلامي أورد بيانات جزئية مشجعة من تجارب لعقار تجريبي تنتجه الشركة، لمعالجة الحالات الحادة من كوفيد-19.

ووفقا لموقع "ستات" الإخباري الطبي على الإنترنت، فإن المرضى المصابين بحالات حادة من فيروس كورونا الجديد، في مستشفى تابع لجامعة شيكاغو شارك في دراسة خاصة بالدواء "ريمديسيفير" التجريبي لشركة "جيلياد ساينسيز"، تعافوا سريعا من أعراض الحمى والجهاز التنفسي، وأنهم غادروا المستشفى خلال أقل من أسبوع من العلاج.

وقالت الشركة الأمريكية، في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني، إن "شمول البيانات بحاجة إلى تحليل من أجل استخلاص أي نتائج من التجربة"، وفقا لـ"رويترز"، غير أن مستشفى جامعة شيكاغو التابع لكلية الطب، قال في رسالة بالبريد الإلكتروني أيضا إن البيانات الجزئية من تجربة سريرية مستمرة هي بالأساس غير مكتملة ولا ينبغي استخدامها لاستخلاص نتائج.

وأوضحت الجامعة أن معلومات من منتدى داخلي للباحثين تتعلق بالعمل الجاري قد نشرت دون تفويض.

يشار إلى أن عملية العلاج واكتشاف مدى سلامة المريض وخلوه تماما من المرض تقتضي مرور ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع على الأقل لتحديد ما إذا كان المريض أصبح خاليا من الفيروس.

وتتوقع الشركة الأمريكية نتائج من المرحلة الثالثة من الدراسة على مرضى بحالات حادة من كوفيد-19 في نهاية الشهر الجاري، وتوفر بيانات إضافية من دراسات أخرى في مايو المقبل.

وذكر موقع "ستات" أن مستشفى شيكاغو الجامعي الطبي استعان بمتطوعين عددهم 113 شخصا من المصابين بحالات حادة من كوفيد 19 في التجربة، مشيرا إلى أن معظمهم غادروا المستشفى وتوفي مريضان.

وزاد الاهتمام بقوة بعقار "جيلياد" التجريبي في ظل تفشي فيروس كورونا، فقد أظهر تحليل لنشرة نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسن، الأسبوع الماضي، أن نسبة الثلثين من مجموعة صغيرة من المرضى المصابين بحالات حادة من كوفيد-19 شهدوا تحسنا في حالتهم بعد علاجهم بعقار "ريمديسيفير".

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