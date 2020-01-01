"بلغ عن جارك".. حيلة الشرطة البريطانية للحد من انتشار كورونا

08:54 ص | الجمعة 17 أبريل 2020
الشرطة البريطانية تنتهج سياسة" بلغ عن جارك"- صورة أرشيفية

الشرطة البريطانية تنتهج سياسة" بلغ عن جارك"- صورة أرشيفية

كتب: إنجى الطوخى

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"بلغ عن جارك".. سياسة جديدة اتبعتها الشرطة البريطانية في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد، بعدما تخطى عدد المصابين أكثر من 10 آلاف حالة، للإبلاغ عن الجيران المخالفين لإجراءات الوقاية من الفيروس.

وأعدت الشرطة البريطانية خطا ساخنا للاتصال عليه مباشرة، إضافة إلى بوابة إلكترونية، لتقديم ما يشبه مذكرة إلكترونية باسم الشخص الذي يكسر تلك القواعد.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن الشرطة المحلية صارت تشجع الناس على التطفل ومراقبة جيرانهم، الذين يشتبهون في كسرهم قواعد العزلة الذاتية، أو الحظر والتي جرى تطبيقها من قبل الحكومة، وأنشأت 5 مقاطعات في بريطانيا على رأسهم مانشستر، وسومسرت، حيث يرسل الأشخاص معلومات إرشادية عن الشخص المخالف، أما عن طريق ترك رسالة عبر التليفون، أو ملء استمارة عبر البوابة الإلكترونية.

وبحسب الصحيفة، أنشت البوابة بعد ارتفاع عدد المكالمات التليفونية بصورة غير مسبوقة على رقم الطوارئ 101، بعد أن فرض رئيس الوزراء أقصى تقييد للحريات المدنية.

ولجأت الشرطة إلى هذه الحيلة، بعد اعترافهم بالعجز عن منع البريطانين من الخروج أكثر من مرة في اليوم، وتفرق الشرطة المجموعات المكونة من فردين أو أكثر المنتشرة في الشوارع.

ففي مفارقة بحسب الصحيفة، استمر الناس في التوافد على الحدائق والشواطئ، للاستفادة من الطقس المشمس، أو ركوب الدراجات أو ممارسة رياضة الركض.

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