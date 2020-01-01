Iphone SE.. تعرف على أبرز مميزات هاتف أيفون الجديد وسعره

أعلنت شركة آبل عن إصدار جديد من هواتف، سمته "أيفون SE"، بعد شهور من التكهنات والأسماء المختلفة التي كان منها أيفون 9 وأيفون SE 2، وهو خليط بين أيفون 8 وأيفون 11.

لم تعقد أبل حدثًا تقليديًا تعلن فيه عن هاتفها الجديد كالعادة، بسبب جائحة الفيروس التاجي المستجد كورونا، وأعلنت بدلاً من ذلك عن أيفون الجديد الجديد في بيان صحفي، ولكن بناءً على ما أظهرته شركة آبل اليوم، فإن SE الجديد يتبع بحكمة الوصفة الناجحة لإصدار 2016 الأصلي، مما يمنحه الكثير من المميزات، بحسب موقع "سي نت" المتخصص في التكنولوجيا.

هاتف iPhone SE بسعر 399 دولارًا، أكثر هواتف أبل سعره معقول، إذ أنه في الوقت الذي يكلف فيه iPhone 11، آخر الإصدارات، 699 دولارًا، ويكلف الرائد "11 Pro" و"11 Pro Max " حوالي 999 دولارًا و1099 دولارًا على التوالي، فإن هذا الخيار موضع ترحيب، لأن iPhone SE الجديد هو أرخص هواتف أبل، ما يجعل الشركة الأمريكية تدخل سوق منافسة جديد في الهواتف متوسطة التكلفة.

يحتوي الهاتف الجديد على الكثير من مزايا iPhone 11 و11 Pro، مثل شاشة True Tone وشحن سريع، وشحن لاسلكي، ومقاومة الغبار والمياه، مما يعني أنه يمكن للهاتف البقاء على قيد الحياة تحت الماء تحت متر واحد لمدة 30 دقيقة.

يحتوي الهاتف الجديد على معالج A13 Bionic، وهو نفس المعالج المستخدم في أيفون 11 و11 Pro و11 Pro Max، والمميز هنا هو أنه أسرع من معالج A11 الموجود في أيفون 8 أيضا، وقادر على تشغيل إصدارات جديدة من iOS لسنوات قادمة.

ويأتي iPhone SE الجديد باللون الأسود أو الأبيض أو الأحمر، مع كاميرا واحدة خلفية بدقة 12 ميجابكسل، مع عدسة 28 مم f / 1.8، وهي أقل عرضًا من الكاميرا الرئيسية، مع عدسة 26 مم f / 1.8، الموجودة في أيفون 11 و11 Pro.

يمكن للكاميرا الجديدة التقاط صور في الوضع الرأسي، وهناك أيضًا SmartHDR الممتازة من Apple، والتي تساعد على تحسين كل التفاصيل في صورك، ويمكن تصوير فيديو 4K حتى 60 إطارًا في الثانية أو مع نطاق ديناميكي موسع يصل إلى 30 إطارًا في الثانية.

لم تؤكد أبل ما إذا كانت الكاميرا الجديدة تدعم الوضع الليلي أم لا، ومن الواضح أنه لا توجد كاميرا ذات زاوية واسعة للغاية.