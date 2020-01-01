هل الإفراط في تناول الأعشاب يؤثر بالسلب على المناعة؟.. استشاري يجيب

02:49 ص | الجمعة 17 أبريل 2020
المناعة

المناعة

كتب: حسن شحاته

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تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، دفع العديد من المواطنين للإفراط في تناول الأعشاب لتقوية جهاز المناعة، وهو الأمر الذي حذر منه البعض مؤخرًا، خوفًا من تأثيره السلبي على المناعة، بالإضافة لتعارض بعض الأنواع مع أدوية الأمراض المزمنة.

ويوضح الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة والكائنات الدقيقة من خلال حديثه لـ"الوطن"، هل الإفراط في تناول الأعشاب يؤثر بالسلب على المناعة أم لا؟

وبدأ "الأنصاري" حديثه، قائلا: "لم يتم الكشف حتى الآن عن وجود أي دواء لكورونا لذلك الأعشاب لا يمكنها معالجة الفيروس، ولكن في ظل غياب الدواء حتى الآن، ولا يوجد شيء مثبت سوى قوة المناعة فيجب الاهتمام بالجهاز المناعي".

وأضاف: "تناول الأعشاب بكثرة لا يؤثر بالسلب على جهاز المناعة، بل تقوم بتنشيط المناعة، خاصة التي تحتوي على الزنك".

وتابع "الأنصاري": "القرفة والعديد من أنواع الأعشاب الأخرى قد تمنع امتصاص بعض الأدوية، سواء الخاصة بالقلب أو السكر أو الضغط، لذلك يفضل تناولها باستشارة طبيب للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، حتى لا تتعارض الأعشاب مع الأدوية الخاصة بتلك الأمراض".

أعشاب لا تتعارض مع أي دواء مطلقا

واستطرد "الأنصاري" حديثه، قائلا: "الزنجبيل يعتد به اعتباريا مع الأخذ ببعض الاحتياطات لمرضى القلب والضغط، وفقا لتشخيص الطبيب"، موضحًا أن هناك بعض أنواع الأعشاب التي لا تتعارض مع أي دواء مطلقًا، كالتالي:

- الشاي الأخضر.

- اليانسون.

- الكركم.

- الكراوية.

- النعناع.

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