فين النمر؟.. صور تثير حيرة كل من ينظر إليها

التقط أحد المصورين صورة مثالية لنمر ثلجي مراوغ في جبال الهملايا يحدق في الكاميرا، آثارت حيرة معظم من نظر إليها، لأنهم لم يتمكنوا من اكتشاف النمر بسهولة.

التقط سوراب ديساي، البالغ من العمر 38 سنة، من ولاية غوجارات بغرب الهند، صورًا مذهلة لهذا النمر النادر بالقرب من أعلى قرية في العالم، في هيماشال براديش في شمال الهند، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

انتظر سوراب لمدة 3 سنوات ليلتقط هذه الصورة للحيوان المراوغ المعروف أيضًا باسم "الشبح الرمادي" في قرى جبال الهيمالايا، إذ قال سوراب: "كنت أرغب في التقاط الحيوان بالطريقة التي وصفها بها السكان المحليون، إذ يقولون إنهم غالبًا لا يرون شان، وهو اسم نمر الثلج في اللغة المحلية، ولكنه دائمًا يراهم".

وأضاف المصور الهندي البالغ من العمر 38 سنة "كنت حريصًا جدًا على تصوير هذا الحيوان في بيئته المموهة تمامًا وهي مهارة مهمة تساعده في الصيد".

وخاطر المصور الجريء بحياته لالتقاط هذه الصورة، إذ وقف على حافة جرف من أجل أن يلتقط هذه الصورة بهذه النظرة الفاحصة للنمر بينما كان جسمه مموها بشكل مثالي في الخلفية الثلجية والصخرية.

سوارب، الذي هو مهندس ميكانيكي تحول إلى مصور متفرغ، يشعر بالقلق إزاء تأثير تغير المناخ على النمور الثلجية، والتي يقدر مجموع سكانها بأقل من 2500 في جميع أنحاء العالم.

وعادة ما يعيش نمر الثلج على ارتفاعات تتراوح بين 3000 و5000 متر في الأراضي الشجرية القاحلة وشبه القاحلة والمراعي عبر أفغانستان وبوتان والصين والهند ونيبال وباكستان ومنغوليا وأوزبكستان وروسيا وطاجيكستان.

وأشار ديساي "نحن بحاجة إلى إنقاذ هذا الحيوان والعديد من الأنواع الأخرى مثل هذه الأنواع، ويجب السيطرة على تغير المناخ، والسلطات المحلية تدرك جيدًا هذه الأشياء وتتخذ تدريجياً الخطوات اللازمة لبعض القضايا ولكننا في أجزاء مختلفة من البلاد يمكننا على الأقل نشر الوعي حول هذه القضايا الحرجة للحياة البرية".