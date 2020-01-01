وداعاً للعشوائية: طوابير عيش منظَّمة فى قرى دمياط

03:18 ص | الجمعة 17 أبريل 2020
المواطنون فى «طابور تباعد» أمام المخبز

المواطنون فى «طابور تباعد» أمام المخبز

كتب: مها طايع

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مخابز العيش، أكثر الأماكن ازدحاماً، شهدت حالة من التنظيم ربما تحدث لأول مرة فى بعض قرى محافظة دمياط، حيث استطاع الأهالى التخلى عن التكدس الشديد أمام الأفران، خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

قام شريف حسن، متطوع، بوضع علامات أمام مخابز قرية «ميت الشيوخ» بأكملها، حتى يقف السكان فى طابور منتظم على مسافات متباعدة، فى البداية قام بتنظيف الشوارع أمام المخابز، ثم دهان الأرض باللون الأبيض، برسم مربع صغير، وهو علامة لكل شخص للوقوف بداخلها وعدم الخروج عنها، ويترك بين كل منها مسافة لا تقل عن متر مربع: «قبل ما أبدأ فى وضع العلامات قِست المسافات الأول عشان أكون ملتزم بالمسافة اللى قالت عليها وزارة الصحة».

استعان «شريف» ببعض المتطوعين، الذين ساعدوه فى وضع هذه العلامات: «الأفران أكتر مكان الناس بتزدحم عليه، بيبقى المنظر عشوائى جداً، والوقت ده محتاج إننا نكون منظمين وبُعاد عن بعض»، مشدداً على المترددين على المخابز بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة الطبية، لأنهم يتعاملون مباشرةً ويومياً مع عمال الأفران.

لم يكتفِ بذلك، بل وزع الكمامات على العاملين بالمخابز، حتى لا يصبحوا عُرضة للإصابة بأى عدوى فيروسية، كما تم تطهير وتعقيم المنطقة أمام المخابز، وساعده فى نجاح مبادرته الالتزام الشديد من جانب الأهالى، الذين وقفوا فى انتظام ينتظرون أدوارهم للحصول على الخبز.

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