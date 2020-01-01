لوحة لـ"الحوفى" بـ"حبَّات الأرز".. هدية "الشيف" للشهيد

استغل وقت فراغه أثناء الحظر فى عمل مفيد، عبَّر به عن تقديره لدور وزارة الصحة فى مواجهة فيروس كورونا، وقوات الشرطة فى حفظ أمن وسلامة الوطن، حيث رسم لوحة فنية بحبات الأرز لوزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، كما لم ينس شهداء مصر بصورة أخرى للشهيد «الحوفى»، ما دعا وزيرة الصحة إلى التواصل معه وشكره على إبداعه.

الشيف خالد عبدالفتاح، من العاملين فى المجال السياحى بالغردقة، استخدم حبات الأرز الأبيض والأسود، بعد طهيها، فى إبداعه، تقديراً لدور الوزيرة وقوات الشرطة فى مواجهة فيروس كورونا أو الإرهاب الأسود: «قررت استغلال وقت فراغى أثناء الحظر فى عمل مفيد، ولم أجد سوى صورة الدكتورة هالة زايد والشهيد الحوفى لرسمهما بواسطة حبات الأرز، وعقب الانتهاء من الصورة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى تلقيت اتصالاً هاتفياً من الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أبلغنى فيه برسالة شكر من الوزيرة، ووعد بتحديد موعد معها لإهدائها اللوحة التى تحمل صورتها»، وأضاف أنه عقب واقعة الأميرية انهمك فى رسم صورة للشهيد الحوفى، تقديراً لدور الشرطة فى مواجهة العمليات الإرهابية.

«عبدالفتاح» اعتاد على قضاء وقت الفراغ بعد توقف العمل بالقطاع السياحى فى ممارسة هوايته ورسم النجوم والمشاهير، مشيراً إلى أن اختياره لرسم وزيرة الصحة جاء نابعاً من تقديره لجهود الأطباء والممرضين والعاملين بالمستشفيات لحماية صحة المواطنين فى هذه الفترة. ويلقَّب «خالد» بـ«شيف المشاهير»، حيث أبدع سابقاً فى رسم وجوه المشاهير من الرياضة والفن والشخصيات العامة على البيتزا والبطيخ والتورتة أحياناً، لكنه رأى أن قطاع الصحة بمصر أدى دوراً أشادت به منظمة الصحة العالمية فى التصدى لفيروس كورونا، ورأى رد الجميل بتصميم لوحة للوزيرة.