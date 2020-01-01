عروض أفراح فى انتظار الجيش الأبيض: كتب كتاب مجانى.. والقاعة هدية

07:59 ص | الجمعة 17 أبريل 2020
قاعة أفراح فى الهرم مخصصة للأطباء والممرضين مجاناً

قاعة أفراح فى الهرم مخصصة للأطباء والممرضين مجاناً

كتب: جهاد مرسى ومحمد عبدالعزيز

أخبار متعلقة

صيادلة القليوبية تطلق المرحلة الثانية من "إحنا أقوى" لدعم الجيش الأبيض

صيادلة القليوبية تطلق المرحلة الثانية من "إحنا أقوى" لدعم الجيش الأبيض

من خلال مبادرة نحمي اللي بيحمونا.. شادي سمير يدعم جهود حملة "نحمي اللي بيحمونا" بالتعاون مع مصر الخير لتزويد الجيش الأبيض بالأدوات الوقائية من كورونا

من خلال مبادرة نحمي اللي بيحمونا.. شادي سمير يدعم جهود حملة "نحمي اللي بيحمونا" بالتعاون مع مصر الخير لتزويد الجيش الأبيض بالأدوات الوقائية من كورونا

"ميني باص" و"توك توك" في خدمة الجيش الأبيض: توصيلة ببلاش

"ميني باص" و"توك توك" في خدمة الجيش الأبيض: توصيلة ببلاش

عمرو سعد يعلن تجهيز مقابر عائلته برقم هاتف للتواصل: تحت أمر الجيش الأبيض

عمرو سعد يعلن تجهيز مقابر عائلته برقم هاتف للتواصل: تحت أمر الجيش الأبيض

ما زالت العروض الموجهة للطواقم الطبية تتوالى، آخرها ما أعلن عنه محمد البيه، مأذون شرعى: «بصفتى مأذوناً شرعياً لن أتقاضى أتعاباً مقابل عقد قران الممرضين والممرضات إلى نهاية ٢٠٢٠، تعبيراً عن شكرى لهم»، قرار اتخذه واعتبره واجباً عليه إزاء الأزمة الراهنة، وهدية متواضعة منه لأبطال يخوضون حرباً شرسة مع فيروس «كورونا».

«منذ بدء الأزمة، شعرت برغبة فى تقديم شىء لجيش مصر الأبيض، إلى أن هدانى التفكير إلى استخدام مهنتى، واخترت فئة الممرضين تحديداً، لأنهم الأقل دخلاً فى المنظومة الصحية، كى أشعرهم أننى وغيرى نقدرهم مثل الأطباء»، حسب «البيه»، الذى تلقى عشرات الاتصالات منذ إطلاق مبادرته، من ممرضين يستعدون لإتمام إجراءات الزفاف، الأمر الذى أسعده كثيراً: «كتبت منشور على صفحتى على الفيس بوك ولاقى أكتر من ٢٠٠٠ مشاركة فى يومين، واتفقت على حضور مناسبات عديدة، وأول عقد قران مجاناً لى سيكون يوم الجمعة المقبل».

ولتقديم الدعم والتحية للجيش الأبيض، وافتخاراً بما قدموه من تضحيات، قرر حمادة توفيق، صاحب قاعة أفراح بالهرم، بعد انتهاء الحظر والتخلص من أزمة كورونا، إقامة الأفراح والمناسبات المختلفة للممرضين والأطباء بدون مقابل.

بداية الفكرة خطرت ببال «حمادة»، عندما تابع الدور الذى يقدمه الممرضون والأطباء لمحاربة وباء كورونا، فقرر أن يكون له دور إيجابى: «الناس دى بتضحى بروحها علشانا، وبما إن معظمهم بيكونوا شباب، فحبيت أعمل لهم لفتة إيجابية وأفرحهم ونقول لهم إن البلد كلها وراهم وبتدعمهم».

بعد انتهاء الأزمة وإزاحتها، سيفتح قاعته لكل الممرضين والأطباء، لإقامة الأفراح والمناسبات لهم بلا مقابل، ولكنه وضع شرطاً: «لازم يكون شغال فى مستشفى العزل، أو تعامل مع مرضى كورونا، مينفعش يكون شغال فى أى مستشفى أو فى عيادة، ولازم يكون معاه تصريح مختوم من المستشفى أو حتى صور ليه وهو فى مستشفى العزل».

يرى «حمادة» أنه لن يتعرض لأى خسارة، فهو سيقوم بتجهيز القاعة لكل فرد من الجيش الأبيض مرة أسبوعياً: «مفيش خسارة بأمر الله، لأن ده خير وعاملينه لوجه الله، ولو فرح أو مناسبة واحدة كل أسبوع مش هيأثر علينا، ومفيش فرق بينهم وبين أى زبون، نفس اللى بتقدمه القاعة دايماً هيتقدم لهم».

لاقى «حمادة» بعد إعلانه موجة من عدم التصديق وتكذيب الأمر، واتهمه البعض بمحاولة الدعاية للقاعة، وعلى النقيض انهالت عليه العديد من كلمات الشكر والمديح: «ردود الفعل كان فيه إيجابى وسلبى، والإقبال كان سريع جداً، فيه ممرض فى مستشفى العزل كلمنى وقال لى إنه نازل إجازة وهيجيلى وهنعمل العقد، وهنصور العقد وهنتصور مع بعض، عشان الناس يعرفوا إن الموضوع مش كذب ولا دعاية».

الأكثر قراءة

كويكب يقترب من الاصطدام بالأرض

كويكب يقترب من الاصطدام بالأرض

مع انشغال العالم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، صدمت وكالة الفضاء والطيران الأمريكية "ناسا" العالم بكويكب ضخم يقترب من اصطدامه بالأرض حاليا.
احذر قبل شم النسيم.. حفظ البيض في باب الثلاجة يهدد حياتك

احذر قبل شم النسيم.. حفظ البيض في باب الثلاجة يهدد حياتك

تحذيرات من طرق خاطئة لتخزين البيض تزامنا مع احتفالات شم النسيم.
بسبب إصابة عامل دليفري بكورونا.. 72 أسرة تعيش تحت الحجر الصحي المنزلي

بسبب إصابة عامل دليفري بكورونا.. 72 أسرة تعيش تحت الحجر الصحي المنزلي

حالة من الذعر، أصابت 72 أسرة في الهند، بعد الكشف عن إصابة عامل دليفري بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليفرض عليهم إجراءات الحجر الصحي المنزلي.
خسر عمله بسبب كورونا.. فربح أكثر من 4 ملايين دولار

خسر عمله بسبب كورونا.. فربح أكثر من 4 ملايين دولار

تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في ركود للاقتصاد الاعالمي واغلاق الكثيرون لمحلاتهم التجارية مع التزام السكان منازلهم خوفا من الإصابة بالعدوى، الأمر
ساويرس الأول والمصريون متصدرون.. قائمة أثرياء العرب 2020

ساويرس الأول والمصريون متصدرون.. قائمة أثرياء العرب 2020

أصدرت مجلة "فوربس الأمريكية" قائمتها السنوية لأغنى الرجال في العالم العربي، مع بعض الإحصائيات مقارنة بالعام العام، إذ ضمت 10 أثرياء، تصدرهم المصري ناصف ساويرس