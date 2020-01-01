بعيدا عن المسلسلات.. برامج دينية يمكن متابعتها في شهر رمضان

في شهر رمضان يقضي الناس أوقاتهم أمام شاشات التليفزيون يتابعون المسلسلات والبرامج المختلفة.

وهناك العديد من الأشخاص الذين يتابعون البرامج الدينية مع الدعاة المختلفين ومشايخهم المفضلين، وفيما يلي نعرض أبرز البرامج الدينية التي سيتم عرضها عبر القنوات المختلفة.

برامج دينية في شهر رمضان

برنامج "اسأل مع دعاء" تقديم دعاء فاروق

برنامج "فكر" تقديم مصطفى حسني.

برنامج "حكاية حياة" تقديم شريف شحاتة.

برنامج "خطوات الشيطان" مع معز مسعود.

برنامج "لعلهم يرجعون" تقديم الشيخ عبد السلام عبد المنصف.

"إحسان من المستقبل" على قناة mbc لأحمد الشقيري.

سواعد الإخاء على قناة المجد

برنامج "الفتن" الشيخ عمر عبدالكافي

برنامج الفتن وسيتم بثه عبر قناة السعيدة.