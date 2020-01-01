بعيدا عن المسلسلات.. برامج دينية يمكن متابعتها في شهر رمضان

04:17 ص | الجمعة 17 أبريل 2020
برامج دينية في شهر رمضان

برامج دينية في شهر رمضان

كتب: رحاب عبدالراضي

أخبار متعلقة

إمساكية شهر رمضان 2020.. ومواعيد الإمساك والسحور

إمساكية شهر رمضان 2020.. ومواعيد الإمساك والسحور

أستاذ تغذية تضع روشتة إفطار صحي لمرضى العظام في شهر رمضان

أستاذ تغذية تضع روشتة إفطار صحي لمرضى العظام في شهر رمضان

إخصائية تغذية تنصح بكيفية تجنب العطش في شهر رمضان

إخصائية تغذية تنصح بكيفية تجنب العطش في شهر رمضان

بينها شهر رمضان.. 4 أحداث سعيدة ينتظرها المصريون في أبريل

بينها شهر رمضان.. 4 أحداث سعيدة ينتظرها المصريون في أبريل

في شهر رمضان يقضي الناس أوقاتهم أمام شاشات التليفزيون يتابعون المسلسلات والبرامج المختلفة.

وهناك العديد من الأشخاص الذين يتابعون البرامج الدينية مع الدعاة المختلفين ومشايخهم المفضلين، وفيما يلي نعرض أبرز البرامج الدينية التي سيتم عرضها عبر القنوات المختلفة.

برامج دينية في شهر رمضان

 برنامج "اسأل مع دعاء" تقديم دعاء فاروق

 برنامج "فكر" تقديم مصطفى حسني.

 برنامج "حكاية حياة" تقديم شريف شحاتة.

برنامج "خطوات الشيطان" مع معز مسعود.

برنامج "لعلهم يرجعون" تقديم الشيخ عبد السلام عبد المنصف.

"إحسان من المستقبل" على قناة mbc لأحمد الشقيري.

سواعد الإخاء على قناة المجد 

برنامج "الفتن" الشيخ عمر عبدالكافي

برنامج الفتن وسيتم بثه عبر قناة السعيدة.

الأكثر قراءة

كويكب يقترب من الاصطدام بالأرض

كويكب يقترب من الاصطدام بالأرض

مع انشغال العالم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، صدمت وكالة الفضاء والطيران الأمريكية "ناسا" العالم بكويكب ضخم يقترب من اصطدامه بالأرض حاليا.
احذر قبل شم النسيم.. حفظ البيض في باب الثلاجة يهدد حياتك

احذر قبل شم النسيم.. حفظ البيض في باب الثلاجة يهدد حياتك

تحذيرات من طرق خاطئة لتخزين البيض تزامنا مع احتفالات شم النسيم.
بسبب إصابة عامل دليفري بكورونا.. 72 أسرة تعيش تحت الحجر الصحي المنزلي

بسبب إصابة عامل دليفري بكورونا.. 72 أسرة تعيش تحت الحجر الصحي المنزلي

حالة من الذعر، أصابت 72 أسرة في الهند، بعد الكشف عن إصابة عامل دليفري بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليفرض عليهم إجراءات الحجر الصحي المنزلي.
خسر عمله بسبب كورونا.. فربح أكثر من 4 ملايين دولار

خسر عمله بسبب كورونا.. فربح أكثر من 4 ملايين دولار

تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في ركود للاقتصاد الاعالمي واغلاق الكثيرون لمحلاتهم التجارية مع التزام السكان منازلهم خوفا من الإصابة بالعدوى، الأمر
ساويرس الأول والمصريون متصدرون.. قائمة أثرياء العرب 2020

ساويرس الأول والمصريون متصدرون.. قائمة أثرياء العرب 2020

أصدرت مجلة "فوربس الأمريكية" قائمتها السنوية لأغنى الرجال في العالم العربي، مع بعض الإحصائيات مقارنة بالعام العام، إذ ضمت 10 أثرياء، تصدرهم المصري ناصف ساويرس