يسبب سكتات دماغية.. خبير يكشف المنتج الغذائي الأخطر بالعالم

في ظل معاناة العديد من الأشخاص من النوبات القلبية والسكتات الدماغية، والتي تتسبب في وفاة العديد من الأشخاص، أوضح أخصائي التغذية الروسي، أليكسي كوفالكوف، المنتج الأكثر ضررا في العالم على جسم الإنسان.

وذكر "كوفالكوف"، أن السكر هو المنتج الأكثر ضررا في العالم لأنه مزيج من الفركتوز والجلوكوز، مشددا على ضرورة استبعاد السكر من النظام الغذائي لجميع الناس دون استثناء، بحسب "سبوتنيك" الروسي.

وأوضح "كوفالكوف"، أنه لا يوجد منتج واحد أدى إلى العديد من الوفيات والأمراض مثل السكر، مؤكدًا على، أن تناول السكر يعد المسبب الرئيسي للنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وأشار "كوفالكوف" إلى، أن جسم الإنسان لا يتكيف مع السكر وكمية متزايدة من الكربوهيدرات، معلقا: "البنكرياس من أول الأعضاء التي تتأثر من تناول السكر وتصبح غير قادر على البقاء في صحة جيدة".

وأوصى الخبير بمراقبة مستوى السكر في الدم وأنه لا يجب أن يزيد مستواه عن 6 وحدات، قائلا: "إذا كان فوق ستة، فإن السكر يبدأ في أكل طبقة الخلايا التي تحمي الأوعية الدموية الأمر الذي يؤدي إلى تصلب الشرايين".

كما نفى الأخصائي الغذائي، الشائعات التي تؤكد أن السكر البني أكثر صحة من الأبيض، موضحا: "لا يتم تكرير السكر البني، يتم نقله من أمريكا اللاتينية على متن السفن، ويتم وضع الزرنيخ (عنصر كيميائي) بجواره كي لا يفسد، ويقوم السكر بامتصاص هذا الزرنيخ".