يسبب سكتات دماغية.. خبير يكشف المنتج الغذائي الأخطر بالعالم

10:15 م | الخميس 16 أبريل 2020
أخصائي تغذية يكشف المنتج الغذائي الأخطر بالعالم

أخصائي تغذية يكشف المنتج الغذائي الأخطر بالعالم

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

أخصائي تغذية يحذر من خلط الكلور بالمواد الكيميائية.. "يسبب تسمم"

أخصائي تغذية يحذر من خلط الكلور بالمواد الكيميائية.. "يسبب تسمم"

أخصائي تغذية: تناول الفاكهة بكميات كبيرة يزيد الوزن

أخصائي تغذية: تناول الفاكهة بكميات كبيرة يزيد الوزن

السر في الثوم.. كيف تقي نفسك من النوبات القلبية والجلطات الدماغية؟

السر في الثوم.. كيف تقي نفسك من النوبات القلبية والجلطات الدماغية؟

عميد طب الإسكندرية: الذكاء الاصطناعي يقلل من وفيات السكتات الدماغية

عميد طب الإسكندرية: الذكاء الاصطناعي يقلل من وفيات السكتات الدماغية

في ظل معاناة العديد من الأشخاص من النوبات القلبية والسكتات الدماغية، والتي تتسبب في وفاة العديد من الأشخاص، أوضح أخصائي التغذية الروسي، أليكسي كوفالكوف، المنتج الأكثر ضررا في العالم على جسم الإنسان.

وذكر "كوفالكوف"، أن السكر هو المنتج الأكثر ضررا في العالم لأنه مزيج من الفركتوز والجلوكوز، مشددا على ضرورة استبعاد السكر من النظام الغذائي لجميع الناس دون استثناء، بحسب "سبوتنيك" الروسي.

وأوضح "كوفالكوف"، أنه لا يوجد منتج واحد أدى إلى العديد من الوفيات والأمراض مثل السكر، مؤكدًا على، أن تناول السكر يعد المسبب الرئيسي للنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وأشار "كوفالكوف" إلى، أن جسم الإنسان لا يتكيف مع السكر وكمية متزايدة من الكربوهيدرات، معلقا: "البنكرياس من أول الأعضاء التي تتأثر من تناول السكر وتصبح غير قادر على البقاء في صحة جيدة".

وأوصى الخبير بمراقبة مستوى السكر في الدم وأنه لا يجب أن يزيد مستواه عن 6 وحدات، قائلا: "إذا كان فوق ستة، فإن السكر يبدأ في أكل طبقة الخلايا التي تحمي الأوعية الدموية الأمر الذي يؤدي إلى تصلب الشرايين".

كما نفى الأخصائي الغذائي، الشائعات التي تؤكد أن السكر البني أكثر صحة من الأبيض، موضحا: "لا يتم تكرير السكر البني، يتم نقله من أمريكا اللاتينية على متن السفن، ويتم وضع الزرنيخ (عنصر كيميائي) بجواره كي لا يفسد، ويقوم السكر بامتصاص هذا الزرنيخ".

الأكثر قراءة

احذر.. علامة في القدم دليل على الإصابة المبكرة بفيروس كورونا

احذر.. علامة في القدم دليل على الإصابة المبكرة بفيروس كورونا

حذر خبراء من وجود علامات على أصابع القدم، قد تكون  أعراض مبكرة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
كويكب يقترب من الاصطدام بالأرض

كويكب يقترب من الاصطدام بالأرض

مع انشغال العالم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، صدمت وكالة الفضاء والطيران الأمريكية "ناسا" العالم بكويكب ضخم يقترب من اصطدامه بالأرض حاليا.
احذر قبل شم النسيم.. حفظ البيض في باب الثلاجة يهدد حياتك

احذر قبل شم النسيم.. حفظ البيض في باب الثلاجة يهدد حياتك

تحذيرات من طرق خاطئة لتخزين البيض تزامنا مع احتفالات شم النسيم.
بسبب إصابة عامل دليفري بكورونا.. 72 أسرة تعيش تحت الحجر الصحي المنزلي

بسبب إصابة عامل دليفري بكورونا.. 72 أسرة تعيش تحت الحجر الصحي المنزلي

حالة من الذعر، أصابت 72 أسرة في الهند، بعد الكشف عن إصابة عامل دليفري بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليفرض عليهم إجراءات الحجر الصحي المنزلي.
الحالة الأولى من نوعها.. وفاة طبيب شرعي بتايلاند أصيب بفيروس كورونا من جثة

الحالة الأولى من نوعها.. وفاة طبيب شرعي بتايلاند أصيب بفيروس كورونا من جثة

أعلنت تايلاند عن وفاة طبيب شرعي بعد إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جثة، فيما يعتقد أنها الحالة الأولى من نوعها التي يحدث بها ذلك الأمر.