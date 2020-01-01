زخة شهب القيثارة.. تحدث في هذا التوقيت من كل عام

06:48 ص | الجمعة 17 أبريل 2020
شهب

شهب

كتب: فادية إيهاب

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ضمن 17 ظاهرة فلكية تحدث خلال شهر أبريل، تبدأ زخة شهب القيثارة في تزيين سماء مصر والوطن العربي. 

زخة شهب القيثارة تحدث سنوياً

وأوضح الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، خلال حديثه مع "الوطن"، أن زخة شهب القيثارة تحدث سنوياً ما بين 16 إلى 25 أبريل. 

وأوضح تادرس، أن هذه الظاهرة تبلغ ذروتها في 22 و23 أبريل، وتُرى هذه الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة القيثارة (ليرا) بين منتصف الليل وحتى بزوغ فجر اليوم التالي.

وتنتج شهب القيثارة من مخلفات مذنب C/1861 G1 Thatcher الذي تم اكتشافه عام 1861.

ويصل عدد شهب القيثارة في المتوسط الى 20 شهابا في الساعة ويمكن رؤيتها بالعين المجردة بشرط ظلمة السماء وصفاء الجو. 

ومن المنتظر خلال باقي أيام شهر أبريل، حدوث مجموعة من الأحداث منها.. 

20 أبريل 2020.. القمر عند أقرب مسافة له من الشمس وأبعد مسافة له من الأرض.

21 أبريل 2020.. اقتران القمر مع كوكب عطارد.

22 أبريل 2020.. زخات شهب بكوكبة ليرا.

23 أبريل 2020.. ميلاد هلال شهر رمضان.

26 أبريل 2020.. اقتران القمر وكوكب الزهرة، وكوكب أورانوس عند أقرب مسافة له من الشمس. 

28 أبريل 2020.. كوكب الزهرة يبدو في أشد لمعان له.

30 أبريل 2020.. قمر شهر رمضان في طور التربيع الأول. 

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