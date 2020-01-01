فيديو.. النجم الراقص حول الثقب الأسود يثبت نظرية أينشتاين

02:41 م | الخميس 16 أبريل 2020
الثقب الأسود

الثقب الأسود

كتب: الوطن

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«أدهم» فى الثقب الأسود

«أدهم» فى الثقب الأسود

أثبتت نظرية النسبية لألبرت أينشتاين صحتها مرة أخرى، بعدما اكتشف باحثون تحولا طفيفا في مدار أقرب نجم للثقب الأسود، حسب ما ذكرت "سكاي نيوز" نقلا عن مجلة " ساينس".

اكتشف الباحثون التحول بعد نحو 3 عقود من المراقبة

وبحسب المجلة العلمية، اكتشف الباحثون التحول بعد نحو 3 عقود من المراقبة، مشيرة إلى أن التحول في مسار النجم الراقص حول الثقب الأسود، كما يطلق عليه، يتطابق تماما مع نظرية أينشتاين.

وكان النجم المعروف علميا باسم S2 يتبع مدارا بيضاويا لمدة 16 عاما، إلا أنه العام الماضي استطاع أن يقترب قليلا من الثقب الأسود بفارق 20 مليار كيلومتر.

وقالت المجلة: "إذا كان وصف إسحاق نيوتن الكلاسيكي للجاذبية صحيحا، فيجب أن يستمر هذا النجم في نفس المسار كما هو الحال مع مداره السابق، لكنه لم يفعل".

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