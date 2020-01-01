الخوذة الذكية.. أحدث ابتكارات دبي لمكافحة فيروس كورونا

احتياطات عديدة يتخذها العالم حاليًا لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، ولكن يظل من الصعب معرفة عدد الأشخاص المصابين تحديدًا، حيث ارتفعت الأعداد بشكل كبير لتتجاوز أكمثر من مليوني حالة في العالم.

ولجأت شرطة دبي لابتكار خوذة ذكية اعتمدتها إدارة أمن المواصلات، وذلك من أجل تأمين قطاع النقل والمواصلات ومعرفة من هم المصابين بالفيروس المستجد، وفقا لموقع "سي إن إن " الأمريكي.

وتُمكّن الخوذة المزودة يتقنيات الذكاء الاصطناعي، مرتديها من قياس درجة حرارة مستخدمي وسائل النقل العامة بكفاءة عالية بحسب ما ذكره الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر "تويتر".

وعبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، أشار نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، ورئيس مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، ضاحي خلفان تميم، إلى أنَّ الخوذة الذكية تُعد "الأولى من نوعها على مستوى المنطقة".

وتتضمن الخوذة أيضًا على تقنيات ذكاء اصطناعي مثل تقنية التعرف على الوجوه، وتقنية قراءة أرقام السيارات.

وكانت الإمارات أعلنت في أواخر مارس الماضي عن إطلاق حملة "التعقيم الوطني" والتي تستمر من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً، والتي تشمل تقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور، وإيقاف وسائل النقل العام بكل أشكالها.