نصائح لضمان عدم انتقال كورونا عبر الملابس وأغطية السرير

11:57 ص | الخميس 16 أبريل 2020
أغطية الأسرة

أغطية الأسرة

كتب: الوطن

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في ظل النصائح المستمرة التي تقدمها منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، نشرت المنظمة مجموعة جديدة من التعليمات متعلقة نصائح بضمان عدم انتقال " كوفيد 19" من الملابس وأغطية السرير إلى الإنسان، في ضوء المخاوف من تعدد طرق انتقال الفيروس للبشر، نقلا عن "سكاي نيوز". 

نصائح من الصحة العالمية بشأن الملابس وأغطية الأسرة 

وأوصت منظمة الصحة العالمية في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، بعدم حمل الملابس أو أغطية الأسرة بالقرب من الجسم، أي عدم احتضانها بين اليدين قبل غسلها، مشددة على ضرورة غسل الملابس وأغطية الأسرة في الغسالة عند حرارة تترواح بين 60 و90 درجة مئوية باستخدام مسحوق غسيل أو صابون.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، ضرورة تنشيف الغسيل في الغسالة عند درجة حرارة عالية، أو نشره تحت أشعة الشمس المباشرة، لضمان خلوه من أي فيروسات.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد كشفت عن دراسات تشير إلى أن فيروس كورونا قد يبقى على الأسطح لبضع ساعات أو حتى عدة أيام، ومن بينها الملابس والأقمشة. 

وقال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية في روما: "لقد واجهنا فعلا في إيطاليا حالات انتقال للفيروس من شخص لآخر ومن أفراد عائلة واحدة، عبر الملابس"، موضحا  لـ"سكاي نيوز عربية"، أن خصائص الملابس تختلف بحسب خاماتها، مما يجعل بعض القطع أكثر عرضة لحمل الفيروسات من الأخرى.

وأضاف رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية في روما، أن الملابس المصنوعة من القطن (مثل الفانلات) تمثل خطورة أكبر من القمصان مثلا، بسبب كثافة الأنسجة التي يمكن للفيروس الالتصاق على سطحها.

 

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