أرقام مفزعة.. مليون إصابة بكورونا بأسبوعين و130 ألف وفاة في 100 يوم

يواصل فيروس كورونا المستجد توغله في أغلب بقاع كرة الأرض، مسببًا العديد من الأضرار على المستوى البشري، إذ بلغت عدد حالات الإصابة بالوباء أكثر من 2 مليون حالة حول العالم.

كورونا الذي ظهر لأول مرة في أواخر شهر ديسمبر الماضي، مازال يحقق أرقامًا مفزعة من حيث تزايد عدد الإصابات والوفيات، حيث لم يتمّ اكتشاف لقاحًا للقضاء على الفيروس حتى الآن، وهو الحل الوحيد للوباء حسبما صرحت منظمة الصحة العالمية.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 2 مليون و084 ألفا و607 حالات حتى الآن وفقًا لموقع "Worldometer"، توفي منهم 134 ألفًا و632 حالة.

وفي 2 أبريل الماضي، تمّ الإعلان رسميًا عن تجاوز حاجز المليون إصابة، وفي الـ15 من الشهر ذاته، تم الإعلان رسميًا عن تجاوز الإصابات حاجز الـ2 مليون حالة في العالم، ما يعني أن كورونا احتاج في البداية 4 أشهر لتسجيل مليون إصابة، قبل أن يحتاج بعدها أسبوعين فقط لتسجيل مليون إصابة أخرى.

وفيما يتعلق بأعداد الوفيات، فإنَّه تمّ تسجيل أكثر من 134 ألف حالة، في أقل من 100 يوم، حيث أعلن عن أول وفاة بكورونا في 11 يناير بالصين، ما يعني أنَّه تمّ تسجيل 134 ألفًا و632 حالة وفاة في العالم، في أقل من 100 يوم.