ودع السينما من بوابة "الزعيم".. أبرز المعلومات عن الراحل أحمد دياب

توفي الفنان أحمد دياب، في الساعات الأخيرة من يوم أمس الأربعاء، حسبما أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

ولد الراحل أحمد دياب، في 9 أغسطس 1945، قبل أن يتوفي في الـ15 من أبريل الجاري عن عمر يناهز 75 عامًا.

عمل دياب في التجارة، حيث كان رجل أعمال قبل أن يبدأ حياته الفنية بالمشاركة في المسرحيات والسهرات الفنية، حيث شارك في مسرحية علي بلاطة عام 1993.

انطلق بعدها حيث عمل في عشرات الأدوار الصغيرة والمساعدة في الدراما التليفزيونية والسينما.

وكانت ضمن أهم أدوار دياب في الدراما: "أوبرا عايدة، الرجل الآخر، للعدالة وجوه كثيرة، العصيان، عائلة الحاج متولي"، وغيرها من الأدوار.

وفي السينما شارك في عدد من الأفلام المهمة مثل "المدبح، ناصر، أيام السادات، مطب صناعي، كلاشنكوف"، قبل أن يودع السينما بدوره الأخير في الأفلام، بمشاركته في فيلم بوبوس عام 2009 من بطولة عادل إمام، حيث لم يشارك بعدها في أي دور سنيمائي، واتجه للمشاركة في المسلسلات.

ويعد دوره في فيلم بوبوس من أشهر أدواره رغم كونه دورًا قصيرًا لم يمتد لأكثر من مشهد، حيث جسد دور رجل أعمال متعثر يدعى "هاشم".

كانت آخر أدواره قبل الوفاة، في مسلسلي الشارع اللي ورانا، وسلسال الدم الجزء الخامس، في عام 2018.

تزوج من قسمت ابنة الفنان الشهير رشدي أباظة، قبل أن يدخل مجال الفن، وأنجب منها ابنه الوحيد أدهم، إلا أن الزواج لم يستمر طويلًا.