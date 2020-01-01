مدرب لياقة بدنية يحذر من تناول أغذية إنقاص الوزن دون الرجوع لمتخصصين

12:23 ص | الخميس 16 أبريل 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: محمود البدوي

أخبار متعلقة

الانتهاء من تطوير مراكز شباب بـ305 ملايين جنيه.. وإنشاء 618 صالة لياقة بدنية وحمامات سباحة

الانتهاء من تطوير مراكز شباب بـ305 ملايين جنيه.. وإنشاء 618 صالة لياقة بدنية وحمامات سباحة

رحلة "صباح" من عاملة نظافة إلى مدربة لياقة بدنية: الشعبى يكسب

رحلة "صباح" من عاملة نظافة إلى مدربة لياقة بدنية: الشعبى يكسب

مدرب لياقة بدنية يكشف أبرز أخطاء المتدرب في "الجيم"

مدرب لياقة بدنية يكشف أبرز أخطاء المتدرب في "الجيم"

مدربة لياقة بدنية: يمكن للإنسان ممارسة الرياضة وهو جالس على كرسي

مدربة لياقة بدنية: يمكن للإنسان ممارسة الرياضة وهو جالس على كرسي

حذر كريم عبيد، مدرب لياقة بدنية، من اعتماد الأفراد في منازلهم على اتباع أنظمة غذائية من شأنها تخفيض أوزانهم دون الرجوع لمتخصصين، حيث ذلك قد يؤثر على جهاز المناعة لديهم مما يزيد من فرص الإصابة بفيروس كورونا الذي يهاجم الأفراد ذات المناعة الضعيفة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رياضتي"، على شاشة "الصحة والجمال".

وأضاف "عبيد"، أن الأفراد عليهم فقط عمل تمارين رياضية وتناول الخضراوات والفاكهة المفيدة التي تعمل على تقوية المناعة، فينبغي الحرص على ممارسة التمارين الرياضية بشكلٍ منتظم، حيث تعدّ واحدة من أفضل الأمور المفيدة للصحة، لما لها من فوائد عديدة.

وأشار مدرب اللياقة البدنية، إلى أن التمارين الرياضية تعمل على تحسين الصحة العامة للجسم واكتساب اللياقة البدنية والحدّ من مخاطر الكثير من الأمراض المزمنة، وقد يواجه المرء صعوبة في بداية الأمر عند ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم، وعليه فيمكن البدء ببطء، وتقسيم وقت التمارين.

الأكثر قراءة

احذر.. علامة في القدم دليل على الإصابة المبكرة بفيروس كورونا

احذر.. علامة في القدم دليل على الإصابة المبكرة بفيروس كورونا

حذر خبراء من وجود علامات على أصابع القدم، قد تكون  أعراض مبكرة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
الحالة الأولى من نوعها.. وفاة طبيب شرعي بتايلاند أصيب بفيروس كورونا من جثة

الحالة الأولى من نوعها.. وفاة طبيب شرعي بتايلاند أصيب بفيروس كورونا من جثة

أعلنت تايلاند عن وفاة طبيب شرعي بعد إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جثة، فيما يعتقد أنها الحالة الأولى من نوعها التي يحدث بها ذلك الأمر.
خطوة مبشرة.. لقاح كورونا ينجح في أول تجاربه مع الفئران

خطوة مبشرة.. لقاح كورونا ينجح في أول تجاربه مع الفئران

في خطوة للأمام كمحاولة لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد، طور مجموعة من العلماء لقاحا تجريبيا لـ"كوفيد 19"، وأثبت بالفعل نجاحه مع الفئران. واعتمد العلماء طريقة "
فيديو.. ممرضة تنهار بسبب فيروس كورونا: تعبت من رؤية الجثث يوميا

فيديو.. ممرضة تنهار بسبب فيروس كورونا: تعبت من رؤية الجثث يوميا

أزمات عصيبة يواجهاه الأطباء وعاملو الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، تمثلت في نقص معدات الحماية الشخصية وهي أساسية للغاية أثناء معالجة مرضى فيروس كورونا المس
احذر قبل شم النسيم.. حفظ البيض في باب الثلاجة يهدد حياتك

احذر قبل شم النسيم.. حفظ البيض في باب الثلاجة يهدد حياتك

تحذيرات من طرق خاطئة لتخزين البيض تزامنا مع احتفالات شم النسيم.