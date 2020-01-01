مدرب لياقة بدنية يحذر من تناول أغذية إنقاص الوزن دون الرجوع لمتخصصين

حذر كريم عبيد، مدرب لياقة بدنية، من اعتماد الأفراد في منازلهم على اتباع أنظمة غذائية من شأنها تخفيض أوزانهم دون الرجوع لمتخصصين، حيث ذلك قد يؤثر على جهاز المناعة لديهم مما يزيد من فرص الإصابة بفيروس كورونا الذي يهاجم الأفراد ذات المناعة الضعيفة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رياضتي"، على شاشة "الصحة والجمال".

وأضاف "عبيد"، أن الأفراد عليهم فقط عمل تمارين رياضية وتناول الخضراوات والفاكهة المفيدة التي تعمل على تقوية المناعة، فينبغي الحرص على ممارسة التمارين الرياضية بشكلٍ منتظم، حيث تعدّ واحدة من أفضل الأمور المفيدة للصحة، لما لها من فوائد عديدة.

وأشار مدرب اللياقة البدنية، إلى أن التمارين الرياضية تعمل على تحسين الصحة العامة للجسم واكتساب اللياقة البدنية والحدّ من مخاطر الكثير من الأمراض المزمنة، وقد يواجه المرء صعوبة في بداية الأمر عند ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم، وعليه فيمكن البدء ببطء، وتقسيم وقت التمارين.