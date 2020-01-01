أمريكي يبحث عن عروس "خالية من الجراثيم"

05:09 ص | الخميس 16 أبريل 2020
الزواج

الزواج

كتب: وكالات

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في ظل تصدر الولايات المتحدة الأمريكية لقائمة أكثر الدول تعرضًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لجأ رجل أميركي من مدينة نيويورك إلى وضع شرط غريب أثناء بحثه عن فتاة للزواج بها.

وقام الرجل الأمريكي بوضع ملصقا يحمل صورته على أعمدة الإنارة في الشوراع وبعض الأشجار قرب سنترال بارك في مدينة نيويورك، قال فيه إنه يبحث عن فتاة "خالية من الجراثيم"، بحسب "سكاي نيوز".

ووصف الرجل نفسه في الملصق، قائلا إنه سليم وجذاب ولديه وظيفة جيدة وفي مطلع الثلاثينات من العمر، موضحًا، أنه يبحث عن فتاة خالية من الجراثيم، ولائقة صحيا ومناسبة ونظيفة ومهتمة.

وصرح الرجل، الذي اكتفى بالتعريف عن نفسه باسم "براد"، أنه ابتكر هذه الفكرة للبحث عن شريك له، بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي التي فرضها انتشار فيروس كورونا، بحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

وتابع: "أنا أعزب، ومنذ بدء الإغلاق وأنا أتساءل: كيف ومتى سيكون من الممكن العثور على شريك مناسب؟ لقد جعل التباعد الاجتماعي أي لقاء أمرا صعبا للغاية".

واستطرد حديثه: "جميع الناس الآن يختبئون خلف الأقنعة الواقية، وهذا وضع لا يمكن تجاوزه بسهولة. هذا ليس وقتا للمواعدة العادية أو العلاقات الجماعية، لذلك أسعى إلى علاقة تكون دائمة في هذه الظروف الصعبة".

وذكر براد، أنه تعمد تعليق الملصقات على أطراف المسارات المخصصة للجري في المدينة، لأنه يريد الارتباط بفتاة ذات لياقة عالية، خصوصا أنه شغوف جدا ببمارسة الرياضة، مؤكدًا على أن الكثير من الفتيات تواصلن بالفعل معه عبر بريده الإلكتروني المدون في الملصق، وأبدين استعدادا للقائه والتعرف عليه عن قرب.

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