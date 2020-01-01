سباق الخير في"المعتمدية": مواد غذائية وأدوية لحد البيت

منذ أن بدأ الحجر الصحى فى قرية المعتمدية، التابعة لمركز كرداسة فى محافظة الجيزة، فى العاشر من أبريل الجارى، لم يهدأ المتطوعون فى سباق الخير، لتوفير احتياجات الأهالى من مواد غذائية وكافة الاحتياجات التى تجعلهم يجلسون فى البيت دون حاجة إلى الخروج.

سيف أشرف، مساعد صيدلى، من أهالى المعتمدية، قرر تولى مهمة قياس السكر والضغط وتوفير الأدوية للمرضى فى منازلهم: «القرية دى شالتنى وكبرت فيها وخدمة أهلها واجب ودين فى رقبتى»، حبه لأهل قريته جعله لا يتأخر فى الوقوف بجانبهم فى أزمتهم: «عرّفت كل أهلى وجيرانى إنى ممكن أروح لهم فى أى وقت، وكتبت لهم على الفيس بوك وسبت رقمى عشان يكلمونى فى أى وقت»، مؤكداً أنه يقدم هذه الخدمة للأهالى مجاناً: «فى ساعات الحظر بمشى بالكارنيه بتاع الصيدلية والأمن متعاون جداً».

وأشار «أشرف» إلى أن هناك إقبالاً كبيراً من الأهالى، خصوصاً كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة: «أى مكان جوه القرية بروحه حتى لو بعيد عليّا، وبلتزم بكل إجراءات الوقاية من تعقيم وتطهير الأيدى ولكل الأدوات المستخدمة».

خدمة أخرى قدمها وليد مصطفى، من أهالى القرية، وهى التعاون مع بعض أصدقائه وبيع الخضار على عربات نقل بأسعار الجملة: «من 9 الصبح لـ4 العصر وإحنا بنلف جوه القرية والناس بتنزل تشترى مننا من على الباب أو تنزل لنا السَبتّ، كل ده عشان الناس ما تنزلش السوق وتتزاحم ويبقى فيه فرصة لنقل العدوى». مؤكداً أنه لا يهدف إلى الربح لأنه يبيع بالأسعار التى اشترى بها: «كل هدفنا الناس ما تنزلش من بيوتها».