سباق الخير في"المعتمدية": مواد غذائية وأدوية لحد البيت

10:02 ص | الخميس 16 أبريل 2020
توزيع مواد غذائية على أهالى قرية المعتمدية

توزيع مواد غذائية على أهالى قرية المعتمدية

كتب: مها طايع

أخبار متعلقة

تحيا مصر: وزعنا سلعا غذائية على سكان قرية المعتمدية

تحيا مصر: وزعنا سلعا غذائية على سكان قرية المعتمدية

محافظ الجيزة لأهالي قرية المعتمدية: انتوا في عنينا

محافظ الجيزة لأهالي قرية المعتمدية: انتوا في عنينا

علاء والي: نحاول بث الطمأنينة في نفوس أهالي قرية المعتمدية

علاء والي: نحاول بث الطمأنينة في نفوس أهالي قرية المعتمدية

وزير الإعلام: عزل قرية المعتمدية بسبب استهتار المواطنين

وزير الإعلام: عزل قرية المعتمدية بسبب استهتار المواطنين

منذ أن بدأ الحجر الصحى فى قرية المعتمدية، التابعة لمركز كرداسة فى محافظة الجيزة، فى العاشر من أبريل الجارى، لم يهدأ المتطوعون فى سباق الخير، لتوفير احتياجات الأهالى من مواد غذائية وكافة الاحتياجات التى تجعلهم يجلسون فى البيت دون حاجة إلى الخروج.

سيف أشرف، مساعد صيدلى، من أهالى المعتمدية، قرر تولى مهمة قياس السكر والضغط وتوفير الأدوية للمرضى فى منازلهم: «القرية دى شالتنى وكبرت فيها وخدمة أهلها واجب ودين فى رقبتى»، حبه لأهل قريته جعله لا يتأخر فى الوقوف بجانبهم فى أزمتهم: «عرّفت كل أهلى وجيرانى إنى ممكن أروح لهم فى أى وقت، وكتبت لهم على الفيس بوك وسبت رقمى عشان يكلمونى فى أى وقت»، مؤكداً أنه يقدم هذه الخدمة للأهالى مجاناً: «فى ساعات الحظر بمشى بالكارنيه بتاع الصيدلية والأمن متعاون جداً».

وأشار «أشرف» إلى أن هناك إقبالاً كبيراً من الأهالى، خصوصاً كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة: «أى مكان جوه القرية بروحه حتى لو بعيد عليّا، وبلتزم بكل إجراءات الوقاية من تعقيم وتطهير الأيدى ولكل الأدوات المستخدمة».

خدمة أخرى قدمها وليد مصطفى، من أهالى القرية، وهى التعاون مع بعض أصدقائه وبيع الخضار على عربات نقل بأسعار الجملة: «من 9 الصبح لـ4 العصر وإحنا بنلف جوه القرية والناس بتنزل تشترى مننا من على الباب أو تنزل لنا السَبتّ، كل ده عشان الناس ما تنزلش السوق وتتزاحم ويبقى فيه فرصة لنقل العدوى». مؤكداً أنه لا يهدف إلى الربح لأنه يبيع بالأسعار التى اشترى بها: «كل هدفنا الناس ما تنزلش من بيوتها».

الأكثر قراءة

احذر.. علامة في القدم دليل على الإصابة المبكرة بفيروس كورونا

احذر.. علامة في القدم دليل على الإصابة المبكرة بفيروس كورونا

حذر خبراء من وجود علامات على أصابع القدم، قد تكون  أعراض مبكرة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
الحالة الأولى من نوعها.. وفاة طبيب شرعي بتايلاند أصيب بفيروس كورونا من جثة

الحالة الأولى من نوعها.. وفاة طبيب شرعي بتايلاند أصيب بفيروس كورونا من جثة

أعلنت تايلاند عن وفاة طبيب شرعي بعد إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جثة، فيما يعتقد أنها الحالة الأولى من نوعها التي يحدث بها ذلك الأمر.
احذر قبل شم النسيم.. حفظ البيض في باب الثلاجة يهدد حياتك

احذر قبل شم النسيم.. حفظ البيض في باب الثلاجة يهدد حياتك

تحذيرات من طرق خاطئة لتخزين البيض تزامنا مع احتفالات شم النسيم.
خسر عمله بسبب كورونا.. فربح أكثر من 4 ملايين دولار

خسر عمله بسبب كورونا.. فربح أكثر من 4 ملايين دولار

تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في ركود للاقتصاد الاعالمي واغلاق الكثيرون لمحلاتهم التجارية مع التزام السكان منازلهم خوفا من الإصابة بالعدوى، الأمر
ساويرس الأول والمصريون متصدرون.. قائمة أثرياء العرب 2020

ساويرس الأول والمصريون متصدرون.. قائمة أثرياء العرب 2020

أصدرت مجلة "فوربس الأمريكية" قائمتها السنوية لأغنى الرجال في العالم العربي، مع بعض الإحصائيات مقارنة بالعام العام، إذ ضمت 10 أثرياء، تصدرهم المصري ناصف ساويرس