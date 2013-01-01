برومو "النهاية" يثير جدلا على تويتر.. ومغردون: مأخوذ من فيلم أجنبي

02:31 ص | الخميس 16 أبريل 2020
مسلسل "النهاية" وفيلم "Elysium"

مسلسل "النهاية" وفيلم "Elysium"

كتب: حسن شحاته

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تامر مرسي ينشر برومو مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف

سرعان ما تصدر برومو مسلسل "النهاية" من بطولة الفنان يوسف الشريف، تريند تويتر، فور عرض الإعلان الدعائي الرسمي، خاصة في ظل اعتماده على الخيال العلمي للمرة الأولى في الشرق الأوسط، ليحاكي بذلك الأعمال الدرامية الأجنبية.

وشهدت بعض مشاهد برومو مسلسل "النهاية"، تشابهًا كبيرًا مع بعض الأفلام الأجنبية، الأمر الذي أثار جدلا بين رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث رجح البعض أن المسلسل مأخوذ من بعض الأفلام الأجنبية المعروضة في الأعوام الماضية، بينما دافع آخرون عن المسلسل، مؤيدين دخول هذه النوعية من الأعمال الدرامية في العالم العربي حتى وإن كانت مأخوذة من أعمال أجنبية.

تعليقات رواد "تويتر" على التشابه بين مسلسل "النهاية" والأفلام الأجنبية

وكانت أكثر تشبيهات رواد تويتر لبرومو مسلسل "النهاية"، بفيلمي "the terminator والذي تدور أحداثه، عن مصير العالم عام 2029، حيث تحكم الآلات الكرة الأرضية عن طريق تصنيع الآلات لنفسها بعدة أشكال، من بطولة "آرنولد شوارزنيجر"، وفيلم Elysium والذي تدور أحداثه في عام 2154، حيث يعيش الأثرياء في محطة فضاء، وباقي الناس يعيشون في بقايا الكوكب المدمر، ورجل يوكل بمهمة ليعيد المساواة إلى العالم مرة أخرى، من بطولة "مات ديمون".

وعلق حساب يحمل اسم "سالمان"، قائلا: "مسلسل النهاية اللي بيتعرض برمضان واضح الشغل عليه كبير والمؤثرات على غير عادة الأعمال العربية ممتازة، ما بي أسبق الأحداث لكن فيه كثير من أجواء فيلم Elysium".

بينما غرد أحد نشطاء تويتر، قائلا: "يوسف الشريف عامل مسلسل اسمه النهاية.. مات دييمن عمله 2013 باسم Elysium".

بينما قام "كريم محسن" بتشبيه "مسلسل النهاية بفيلم آخر، قائلا: "من خلال برومو مسلسل النهاية، نقدر نقول إنه the terminator الغلابة".

بينما دافع حساب يحمل اسم "محمد ممدوح"، عن مسلسل النهاية، قائلا: "والله يا عم أنت خسارة في الدراما المصرية، على الرغم أن الفكرة متاخدة من كذا فيلم أجنبي، بس عاش ليك إنك بتحاول تطلع بحاجة نضيفة".

وغرد شخص آخر قائلا: "الناس معترضة على مسلسل النهاية بدون حتى ما يتفرجوا وطلعوا البرومو مسروق من أفلام أجنبية.. يا سيدي أنا موافق أنو مسروق بالحرف من فيلم أجنبي.. طيب على الأقل ننبسط أن فيه محاولات تخلينا نشوف مسلسل خيال علمي بإمكانيات مصرية ويحصل تطور في النوع ده من المسلسلات".

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