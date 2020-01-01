المدارس: عايزين مصاريف التيرم الثاني.. وأولياء الأمور: نجيب منين!

انتهى العام الدراسى مبكراً بقرار رسمى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أغلقت المدارس فصولها، والتزم الطلاب منازلهم، وبعد شهر بدأت إدارات بعض المدارس تطالب أولياء الأمور بسداد قيمة قسط الفصل الدراسى الثانى، مؤكدة أن هناك التزامات يجب أن تفى بها تجاه المدرسين والعاملين بها ومستلزمات تعليم وأمور أخرى كثيرة تتعلق بالخدمات، وكل هذه الأمور تحتاج إلى موارد مالية.

لكن أولياء الأمور كان لهم رأى آخر، فهم يرون أن الظروف الحرجة التى تمر بها البلاد، بسبب فيروس كورونا وتوقف عجلة العمل، واقتراب موسم رمضان والأعياد، سيجعل من الصعب دفع مصاريف التيرم الثانى، خاصة أن الطلاب توقفوا عن الذهاب إلى المدرسة، وحسب علا عادل، ولية أمر، فإن البنوك أجلت دفع القروض ستة أشهر وجميع الهيئات قدمت تنازلات رأفة بظروف المواطنين لحين تمر الأزمة بسلام: «بنتى ماكملتش شهر فى المدرسة وما استفدتش بأى حاجة ومع ذلك ممكن ندفع لكن مش وقته خالص».

"علا": أناشد رئيس الوزراء التدخل

تناشد «علا» رئيس الوزراء إصدار قرار بإعفاء أولياء الأمور من دفع الأقساط المتبقية، وتعويض الذين دفعوا المصاريف الكاملة، بخصم جزء من مصروفات العام الدراسى المقبل، لافتة إلى أنها متبق عليها ٤ آلاف جنيه وغير مستعدة لدفعها فى تلك الفترة: «المدرسة نزلت بيان رسمى عايزانا نروح ندفع يوم ٢١ أبريل، وداخل علينا شهر رمضان وبعده عيد، هنجيب منين؟ إحنا مأخدناش خدمة مقابل ده»، مؤكدة أن المدرسة لم تكتف بمطالبتهم بالمصروفات الدراسية فحسب بل طلبت مصروفات «الباص» أيضاً!

معاناة تعيشها سحر سيد طه، ولية أمر، بسبب مطالبة المدرسة لها بدفع مصاريف التيرم الثانى رغم توقف الدراسة فى منتصف مارس: «فوجئنا أن إدارة المدرسة بتطالبنا بدفع أقساط التيرم الثانى اللى ماكملش أصلاً بسبب الظروف الاستثنائية اللى بتمر بيها البلد، المدرسة عايزة تضمن حقها المالى طب احنا حقنا فين، أدفع إزاى وابنى مش بيروح ولا بيركب باص ولا بياخد أى دروس أون لاين زى ما قال وزير التعليم».

"سحر": إحنا فى ظروف استثنائية والدراسة واقفة

تخشى «سحر» ألا تقبل المدرسة أولادها أو أن ترفض تصعيدهم إلى المرحلة التالية، أو تتعنت عند اختبارات القبول لأخ أو أخت: «الأغرب أنهم وضعوا على جروب المدرسة تصريح منسوب لوزير التعليم معناه إن أولياء الأمور عارفين إنهم مدخلين ولادهم مدارس خاصة».

لافتة إلى أنها مطالبة بسداد 3 آلاف جنيه قيمة القسط الثانى ولا تعرف كيف تسددها فى ظل تلك الظروف.