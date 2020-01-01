"تدمر الشبكية".. احذر النظارات الشمسية التقليد وتعرف على البديل

08:35 ص | الخميس 16 أبريل 2020
النظارات الشمسية

النظارات الشمسية

كتب: منة العشماوي

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استخدام النظارات الشمسية هذه الفترة ومع دخول فصل الصيف خاصة أمر ضروري لدى الكثيرين لحماية العين من أشعة الشمس وأيضا للقدرة على الرؤية، ولكن يعمل الكثيرون على شراء نظارة شمسية غير أصلية لسعرها الأرخص ويتجاهل الأضرار البالغة التي قد تنتج عنها.

ربما لا يعلم البعض أن النظارات الشمسية التقليد، لها أضرار كبيرة على العين، وهو ما شرحه الدكتور مصطفى هدهود أخصائي أمراض العيون لـ "الوطن"، ومدى خطورة التقليد على العين.

أوضح مصطفى أن أي عدسة يكون لها ما يسمى "معامل الانكسار" أي refractive index كما يطلق عليها في علم البصريات والمفترض أن عندما يدخل الضوء يخترق العدسة بطول موجي معين حتى ينكسر على العين ويستطيع الشخص الرؤية.

أضرار النظارات الشمسية التقليد

وتابع: "فالعدسات غير الأصلية الضوء بينكسر فيها بطريقة غير منتظمة وغير سوية فبيدخل للعين بطريقة غير منتظمة فبالتالي يعمل تشويش على الشبكية والمستقبلات الحسية اللي موجودة جوه العين فبتضر العين".

وعن كيف تضر العدسات التقليد العين؟، رد أخصائي أمراض العيون من خلال أنها تدمر الخلايا العصبية الموجودة في الشبكية وتضعف النظر وتسبب المياه البيضاء كما من الممكن ان تمر الموجات فوق البنفسجية أو تحت الحمراء الضارة الخاصة بأشعة الشمس وتدخل للعين فتحرق أو تكوي المتستقبلات الحسية الموجود بالشبكية: "فبيضعف النظر ويدمر الشبكية".

ونصح مصطفى باستخدام النظارات الشمسية الأصلية قائلا: "هي مش غالية من فراغ بتبقى معمولة بطريقة طبية صح"، ويمكن ارتداء النظارات الشمسية "الهاي كوبي" حيث إنها أقل ضررا وبالتأكيد بها أضرار.

وأشار أخصائي أمراض العيون إلى أن على الشخص المحافظة على عينة فالأفضل عدم ارتداء النظارة الشمسية إذا كانت تقليد وتجنب أشعة الشمس: "وممكن الواحد يشتري الإطار أو الفرام التقليد ويعمل العدسة عند حد متخصص هيبقى أرخص والعدسة هتبقى مضمونة اكتر".

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