فيديو.. بعد هروبه من سيارة إسعاف.. الشرطة تلقي القبض على مصاب بكورونا

02:03 ص | الخميس 16 أبريل 2020
مصاب بكورونا يهرب من الإسعاف

مصاب بكورونا يهرب من الإسعاف

كتب: وكالات

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في واقعة غريبة، قام رجل مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بالهروب من سياراة الإسعاف أثناء نقله إلى أحد المستشفيات في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، الأمر الذي استدعى تدخل الشرطة لمطاردته والقبض عليه.

وبدأت الواقعة، بإبلاغ الرجل للسلطات الصحية عن ارتفاع درجة حرارته، وعلامات أخرى مرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا، إلا أنه قرر الهرب من الطواقم الطبية التي كانت تحاوله إسعافه، بحسب "سكاي نيوز".

ووقع الحادث في حي كونستيتسيون في بوينس آيرس، مساء السبت الماضي، عندما قام رجل مصاب بكورونا بالقفز من سيارة الإسعاف بمجرد أن توقفت أمام مدخل المستشفى، وعلى الفور أبلغت إدارة المستشفى الشرطة بما جرى، وبدأت عملية مطاردة لضبطه.

ونجحت الشرطة في تحديد موقع الرجل من خلال كاميرات المراقبة المنتشرة في شوارع العاصمة الأرجنتينية، بينما كان يمشي في شارع خالٍ تماما من المارة وهو يكتب على هاتفه المحمول.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر محاولة الرجل إجراء مكالمة هاتفية، بينما كان يقف بالقرب من سيارة، وفي وقت لاحق اقترب منه رجال الشرطة وأمروه بتسليم نفسه، وبالفعل انصاع لطلبهم.

وقامت سيارة الإسعاف بعد ذلك بنقل الرجل إلى المستشفى وسط إجراءات طبية وأمنية، علما أن الرجل سيواجه اتهامات بانتهاك قانون الحجر الصحي في الأرجنتين.

وجدير بالذكر، أن السلطات الأرجنتينية قد اعتقلت أكثر من 40 ألف شخص من المخالفين، منذ أعلنت الحكومة إجراءات التزام المنازل في 20 مارس الماضي، حيث لا يُسمح للسكان بمغادرة منازلهم إلا للذهاب إلى المتاجر أو الصيدليات أو المستشفيات، وسجل الأرجنتين حتى الآن 108 حالات وفاة ونحو 2500 إصابة بفيروس كورونا.

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