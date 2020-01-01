"جلسة الضحى وقضاء حوائج الناس".. أعمال تعادل ثواب الحج والعمرة

مع غلق الأبواب هذا العام لتأدية العمرة ووقف التأشيرات للسفر إلى السعودية، يتساءل البعض حول الأعمال التي يمكن فعلها لأخذ ثواب العمرة خاصة لمن كان ينوي منهم السفر لولا انتشار فيروس كورونا.

وذكر رئيس لجنة الفتوى الأسبق الشيخ عبدالحميد الأطرش، الأعمال التي تعادل ثواب أداء الحج والعمرة.

النية الصادقة والعزم على الحج متى تيسر

قال إن العبد بنيته الصادقة يحصل ثواب العبادة التي لم يستطع أداءها، والحج والعمرة من جملة هذه العبادات، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ".. إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ، عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَفْضَلِ المَنَازِلِ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَخْبَثِ المَنَازِلِ، وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا، فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ".

بر الوالدين

طاعة الوالدين لها أجر كبير عند الله، يعادل الحج والعمرة فقد أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَشْتَهِي الْجِهَادَ، وَإِنِّي لَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: "هَلْ بَقِيَ أَحَدٌ مِنْ وَالِدَيْكَ؟" قَالَ: أُمِّي، قَالَ: «فَاتَّقِ اللهَ فِيهَا، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَأَنْتَ حَاجٌّ وَمُعْتَمِرٌ، وَمُجَاهِدٌ، فَإِذَا دَعَتْكَ أُمُّكَ فَاتَّقِ اللهَ وَبِرَّهَا".

قضاء حوائج الناس

روي عن الحسن البصري أنه أمر أحد الصالحين بالمشي في حاجة الناس، فقال أنا معتكف، فقال: أما تعلم أن مشيك في حاجة أخيك خير لك من حجة بعد حجة؟.

جلسة الضحى

بيَّن النبي -صلى الله عليه وسلم- ثواب جلسة الذكر والقرآن بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، وصلاة الضحى بعد الشروق بثلث ساعة تقريبًا، وأخبر أن ثوابها كثواب الحجة والعمرة، فقال: "مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ، وَعُمْرَةٍ ، تَامَّةٍ، تَامَّةٍ، تَامَّةٍ".