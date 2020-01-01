فيديو.. "توتة توتة وفي الحظر حدوتة".. ماما سماح تحكي "فأر في بيت تامر"

صغار وكبار يلتفون حول الآباء والأجداد، يستمعون للحواديت العابرة للأعمار، يزيدهم الحكي ارتباطا، تلك العادة التي نسيتها الأجيال الجديدة حتى أعادها تجمع الأسرة بالمنزل في هذه الفترة، اتباعا لإجراءات فرض حظر التجوال من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا بقرار حكومي، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وترافق "الوطن" قراءها في تجمعهم بسلسلة حلقات "توتة توتة وفي الحظر حدوتة" والتي تحكيها كاتبة الأطفال سماح أبو بكر عزت، يوميا، وتقدم اليوم، الحدوتة الـ15 بعنوان "فأر في بيت تامر".

أنا فأر صغير أعيش في قاعة سينما تمنيت أن أكون بطلًا، تسللت إلى حقيبة "تامر" لحملها عائدًا للمنزل.

رحلة الفأر الطموح في بيت تامر نعرفها من خلال أحداث القصة المشوقة.