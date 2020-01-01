"عشان الريحة والحر".. 8 أساسيات للحفاظ على النظافة الشخصية في الصيف

05:40 م | الأربعاء 15 أبريل 2020
الروائح الكريهة

الروائح الكريهة

كتب: منة العشماوي

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يعاني الكثيرون في فصل الصيف من ارتفاع درجات الحرارة والتي تتسبب في فرز كميات كبيرة من العرق وانبعاث روائح كريهة من الجسم.

وترصد "الوطن"، قبل دخول الصيف، عدة نصائح من أجل الاهتمام والحفاظ على النظافة الشخصية خلال هذا الفصل وبدون تكاليف مادية، وفقا لشرح خبيرة الإتيكيت ماجي الحكيم لـ "الوطن"، حتى لا يخرج من الجسم رائحة تزعجك وتزعج المحيطين بك.

- الالتزام بالاستحمام حتى إذا كان بدون غسل الشعر، خاصة قبل الخروج وبعد العودة في حال كنت تشعر بالتعرق.

- شراء "الشبة"، بعدد قليل من الجنيهات، واستخدامها يوميا قبل الخروج وعند العودة، عن طريق غسل تحت الإبط حتى تتفتح المسام وتتنفس.

- يمكن أيضا وضع بدرة الثلج حيث إن وجودها في المنزل شيء ضروري.

- الحرص على تنظيف الملابس جيدا، وعدم ارتداء الملابس التي تحتوي على روائح كريهة، والابتعاد عن التي تحتوي على بقع حتى لو صغيرة أو ممزقة، ليس مهم شراء ماركات تجارية عالمية، ولكن الاعتناء بما لديك.

- عدم ارتداء حذاء ممزق ويجب تنظيفه جيدا من أي أتربة.

- الاهتمام بغسل القدمين ووضع البودرة الخاصة بالقدمين قبل ارتداء الحذاء، وبعد العودة يجب تهويتها وغسلها مرة أخرى.

- الاهتمام الدائم بنظافة الجسد والأظافر، والتأكد من عدم وجود أي اتساخ بين الظفر والجلد، ويجب على الرجال  قصّ جميع أظافرهم حيث إن ترك أي ظفر طويل يعتبر منظرا صعبا جدا، بحسب خبيرة الإتيكيت. 

- الحرص على غسل الشعر وعدم تركه بالأسابيع حتى لا يحتوي على زيوت وقشور تسبب الروائح الكريهة.

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