"لو مضطر تركب المترو والمواصلات".. خطوات لحماية نفسك من كورونا

02:28 م | الأربعاء 15 أبريل 2020
كيف تحمي نفسك من كورونا عند استقلال المترو والمواصلات العامة

كيف تحمي نفسك من كورونا عند استقلال المترو والمواصلات العامة

كتب: رحاب عبدالراضي

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 يرتسم الخوف على وجوه الكثيرين خلال استقلالهم المواصلات العامة، خوفا من الإصابة بفيروس كورونا جراء الازدحام والاختلاط الكبير بين الأشخاص.

وإذا كنت مضطرا لاستقلال المترو أو الأتوبيس خلال يومك وللذهاب إلى عملك، هناك بعض الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتباعها لتجنب التقاط عدوى فيروس كورونا وخاصة على ركاب المترو الذي يشهد زحاما مقارنة بغيره لذا يجب عليهم اتباع تعليمات صارمة للوقاية من الإصابة بالجائحة.

وفي هذا الصدد، قدم الدكتور أحمد رمزي، أخصائي طب المناطق الحارة والأمراض المعدية ومكافحة العدوى، بعض النصائح التي تحميك من الإصابة بفيروس كورونا عند استقلال المترو والمواصلات العامة يوميا، خاصة قبل فرض ساعات الحظر، حيث يشهد المترو تكدسا كبيرا، ناصحا بتجنب ركوب المواصلات العامة إلا في حالات الضرورة.

نصائح لتجنب الإصابة بكورونا عند ركوب المواصلات

عدم الاقتراب من الشخص المصاب بالإنفلونزا خاصة خلال العطس أو السعال، والحرص على وجود مسافة كافية بينك وبين الآخرين.

 تجنب لمس الفم والعين والأنف بيديك.

تغطية الفم عند السعال والعطس بالمناديل الورقية.

افتح نوافذ الحافلة أوالمترو لتجديد الهواء باستمرار.

عدم لمس مقابض أبواب عربات المترو ومدخل الأتوبيسات أوالميكروباصات نهائيا حيث يظل الفيروس في الهواء لمدة تصل إلى 30 دقيقة، ثم يسقط على الأسطح، ويظل نشطًا على الأسطح لمدة تتراوح بين يومين وثلاثة أيام، بالإضافة إلى أعمدة المترو.

عدم لمس المصاعد بالمترو، والحواجز الموجودة على جانبي سلالم المحطات.

عدم الركوب من الباب الأمامي، واستبداله بالخلفي.

اصطحاب الكحول في حقيبتك، واحرص على رش يديك باستمرار، مع الحرص على غسل اليدين عقب النزول من المترو أو أي مواصلة تستقلها مباشرة.

استعمال بطاقات المترو الشهرية أفضل من شراء التذاكر يوميًا.

 إذا شعرت بأعراض ارتفاع درجة الحرارة أو بأي أعراض إرهاق أثناء الرحلة أو التنقل لمسافات طويلة، حاول ابلاغ المسؤولين.

تجنب تناول الطعام في الرحلات القصيرة.

 

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