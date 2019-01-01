بالأعشاب والعصير.. كيف تغلب "مريض سكر" على إصابته بكورونا؟

12:56 م | الأربعاء 15 أبريل 2020
كورونا

كورونا

كتب: وكالات

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حكى شاب يعاني من مرض السكري، وأصابه فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كيف تمكن من الشفاء خلال أسبوعين أمضاهما في منزله قيد الحجر الصحي.

وكشف المواطن التونسي محمد قزاح البالغ من العمر 32 عامًا، ويعمل مدير شركة خدمات، أنه أصيب بالفيروس الشرس خلال زيارة لفرنسا، موضحا أنه شعر بالقلق بعدما علم بالأمر، كونه يعاني من مرض السكري مما يجعله أكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة للمرض، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وروى محمد تفاصيل مراحل مرضه قائلا: "في الأسبوع الأول، عندما بدأت الأعراض وأكدت التحاليل أن جسمي حامل للفيروس، شعرت بضغط نفسي كبير، لأنني كنت وحيدا في المنزل وأعاني من المرض وبرزت هواجس نفسية تقلقني" حيث إنه مريض سكري درجة ثانية.

واستكمل حديثه بأنه كان يستخدم الأنسولين وجهاز مناعته ليس جيدا دائما: "أدركت أنه يجب أن أكتشف حلا لدعم جهازي المناعي، خاصة أن وزارة الصحة تقول دائما إن المصابين بكورونا لا يمكنهم أن يستعملوا دواء آخر".

وظل يبحث محمد عن المعلومات المفيدة لحالته، حتى وجد العديد من الأشياء التي يمكننا استخدامها لتقوية المناعة، وتناول نبات الزعتر وإكليل الجبل والكثير من العسل وأوراق الكالبتوس وعصير البرتقال وشاي الأعشاب.

فيما قالت زوجة قزاح، درة بن عبد الجليل: "كانت هذه التجربة صعبة، لأنك لا تستطيع أن تفعل أي شيء، تحتاج فقط لقول بضع كلمات لدعمه، لا يمكنك فعل أي شيء، فقط كن هناك".

وأشار محمد إلى  أنه استمد قوته من الأصدقاء والأهل ولجأ للإنترنت بحثا عن علاجات لتقوية المناعة وتمسك بالتفاؤل والتفكير الإيجابي: "أهم شيء لهزيمة هذا المرض هو أن يكون لديك تفكير إيجابي، ومعنويات عالية، صحيح أن هذا الفيروس مميت ولكنه أولا ليس مميتا لجميع الناس، وثانيا تجديد العزم والثقة بالله والثقة بالنفس هو نصف العلاج".

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