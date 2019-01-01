في زمن كورونا.. زوجان يحتفلان بعيد زواجهما الـ50 في العناية المركزة

زوجان يحتفلان بعيد زواجهما الـ50 في العناية المركزة
لم يمنع فيروس كورونا، زوجان من الاحتفال بعيد زواجهما الـ50، حتى أثناء وجودهما في العناية المركزة، لتدهور حالتهما.
وانتشرت عبر وسائل الإعلام الإيطالية، صورًا لجانكارلو صاحب الـ73 عامًا، وزوجته ساندرا صاحبة الـ71 عامًا، حيث كانا يمسكان بيدي بعضهما، كاحتفال بسيط بعيد الزواج الـ50.
ويخضع الزوجان للعلاج في مستشفى بإقليم ماركي شرقي إيطاليا، إثر إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لما نقله موقع "سكاي نيوز".
وقالت روبرتا فيريتي الممرضة في المستشفى، إنها علمت بحلول تلك المناسبة الهامة، فعملت بمساعدة آخرين من طاقم المستشفى لتنظيم هذا الحفل البسيط، الذي لم يستمر سوى 10 دقائق.
وكشفت الممرضة، أن الزوجة التي ظلت تبكي خوفًا على زوجها، اكتشفت كم يحبها حتى بعد مرور تلك السنوات، بعد تنظيم الاحتفالية.
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