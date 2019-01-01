بعد تجاوز الـ2 مليون حالة.. أبرز أرقام خريطة انتشار كورونا في العالم

تجاوزت عدد إصابات فيروس كورونا حول العالم، حاجز الـ2 مليون حالة، في الساعات الأخيرة، حسبما أعلنت جامعة جون هوبكنز الأمريكية.

ووفقًا لموقع "Worldometers" العالمي، فإن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا، تجاوز حد الـ126 ألف حالة.

ونستعرض أبرز الأرقام المتعلقة بخريطة انتشار فيروس كورونا حول العالم:

أوروبا تسجل قرابة نصف حالات كورونا في العالم.

- سجلت قارة أوروبا قرابة نصف حالات الإصابة المسجلة في العالم أجمع، بواقع 937,288 حالة.

- سجلت الولايات المتحدة الأمريكية ما تجاوز ربع الحالات المسجلة في العالم بواقع أكثر من 613,886 حالة.

- تشهد قائمة أكثر 10 دول في العالم إصابة بفيروس كورونا، تواجد 7 دول أوروبية، هم أسبانيا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، تركيا، وبلجيكا على الترتيب.

- تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة أكثر دول العالم تسجيلًا للإصابات، ثم إسبانيا ثانيًا بواقع 174,060 حالة، قبل إيطاليا بواقع 162,488.

- تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية أكبر عدد من وفيات كورونا بواقع تسجيل 28,275 حالة، إلا أن إيطاليا تمتلك النسبة الأكبر إذ سجلت 21,067 حالة وفاة من أصل 162,488 إصابة.

- تراجعت الصين إلى المركز السابع في قائمة أكثر الدول تسجيلًا للإصابات، بعدما كانت بؤرة تفشي الوباء، بواقع 82,295 إصابة، إلا أنها تعتبر أكثر دول قارة أسيا تسجيلًا للإصابات.

- تعد إيران هي أكثر دول آسيا تسجيلًا للوفيات إثر الإصابة بفيروس كورونا، بعد تسجيلها 4,683 حتى الآن.

- تعد جنوب أفريقيا هي أكثر دول أفريقيا تسجيلًا لإصابات كورونا بواقع 2,415 إصابة، كما تعد الجزائر هي أكثر دول القارة السمراء تسجيلًا للوفيات بواقع 326 حالة.

- تتواجد مصر في المركز الثاني في أفريقيا خلف دولة جنوب أفريقيا من حيث عدد الإصابات، كما تتواجد في المركز الثاني من حيث عدد الوفيات بعد الجزائر.